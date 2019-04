New Venturetec: la principale participation Osiris vendue à Smith&Nephew

Zurich (awp) - La vente de la biotech américaine Osiris Therapeutics, principale participation détenue par la société New Venturetec, au groupe de technique médicale américain Smith&Nephew a été finalisée. L'entreprise zougoise a dans la foulée convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 25 juin.

Osiris est devenue une filiale de Smith&Nephew après le rachat et ses titres ont été retirés de la cotation sur le Nasdaq, a précisé New Venturetec mercredi soir. La majorité des actions ont été servies dans le cadre du rachat. Les actions non servies ont été transformées en droits de 19 dollars par action au comptant. New Venturetec fait partie de ceux qui n'ont pas vendu leurs titres.

