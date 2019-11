sankeur - Télécom : Orange valeur favorite Haussier Cours d'entrée : 14.52 | Stop : 13.3 Le prix des communications mobiles est en-deçà des niveaux observés en 2011, mais la baisse des prix s’est réduite, voire s’est inversée. La consommation croissante de données et la demande pour des services de qualité va conduire à la souscription d’abonnements plus chers, en particulier chez Orange.



La stabilisation des prix devrait permettre une croissance du chiffre d’affaires dans les activités haut débit.

Le marché français évolue de plus en plus vers un marché convergé avec des abonnements combinant offre fixe et mobile, incluant des services de télévision payante.



La pénétration du haut débit se poursuit et avec l’accélération des installations de fibre optique, le chiffre d’affaires devrait croître grâce à une consommation croissante de services à haut débit.

Orange devrait être le principal bénéficiaire de ces évolutions, l’opérateur disposant des activités les plus importantes tant en mobile qu’en haut débit et a été le principal installateur de fibre...

En matière d’évolution technologique, la France ne sera pas leader dans l’introduction de la 5G.

En revanche, le pays est en avance sur la plupart des autres pays européens dans le domaine de la fibre optique, ce qui sera un important moteur de croissance pour l\' opérateur le plus en pointe sur ce sujet, en l’occurrence Orange.



P.S : Orange Bank devrait casser les prix pour conquérir ses clients. 1