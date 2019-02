Orpéa : Fin prochaine de la phase de distribution ? 11/02/2019 | 10:25 achat Objectif atteint

Cours d'entrée : 87.92€ | Objectif : 96.5€ | Stop : 83.9€ | Potentiel : 9.76% La valeur Orpéa est enfermé au sein d'un trading range. Cette phase de distribution doit laisser place au retour d'une tendance affirmée.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 96.5 €. Graphique ORPÉA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 84.44 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 84.44 EUR.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 101.25 EUR.

