Piaggio & C. SpA : Hausse de volatilité 06/11/2019 | 09:42 achat En cours

Cours d'entrée : 2.982€ | Objectif : 3.6€ | Stop : 2.7€ | Potentiel : 20.72% Le titre Piaggio & C. SpA a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 3.6 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.97 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 2.28 EUR.

Points faibles Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Sous-secteur Motos et scouters Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PIAGGIO & C. SPA 62.86% 1 179 BAJAJ AUTO 19.34% 13 264 HERO MOTOCORP LTD -14.71% 7 512 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 5.71% 7 053 HARLEY-DAVIDSON 15.62% 6 108 TVS MOTOR COMPANY LTD -20.00% 3 075 PIERER MOBILITY AG -8.30% 1 213 ARCIMOTO, INC. -28.36% 37

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 1 527 M EBIT 2019 113 M Résultat net 2019 53,7 M Dette 2019 421 M Rendement 2019 3,61% PER 2019 19,4x PER 2020 17,7x VE / CA2019 0,97x VE / CA2020 0,92x Capitalisation 1 065 M Prochain événement sur PIAGGIO & C. SPA 02/03/20 Année 2019 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 3,04 € Dernier Cours de Cloture 2,98 € Ecart / Objectif Haut 14,0% Ecart / Objectif Moyen 2,00% Ecart / Objectif Bas -9,46% Dirigeants Nom Titre Roberto Colaninno Chairman & Chief Executive Officer Alessandra Simonotto Chief Financial Officer Matteo Colaninno Vice Chairman Michele Colaninno Non-Executive Director Giuseppe Tesauro Lead Independent Non-Executive Director