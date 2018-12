ProSiebenSat.1 Media : Un mouvement de repli affirmé 06/12/2018 | 10:00 vente En cours

Cours d'entrée : 16.95€ | Objectif : 15€ | Stop : 18€ | Potentiel : 11.5% La tendance de fond est actuellement baissière sur le titre ProSiebenSat.1 Media. Cette dernière devrait se prolonger dans les séances à venir et ainsi déboucher sur des cibles baissières plus importantes.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 15 €. Graphique PROSIEBENSAT.1 MEDIA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 16.97 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 16.97 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 9.93 pour 2018 et de 8.57 pour 2019, la société fait partie des moins chères du marché.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Diffusion - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PROSIEBENSAT.1 MEDIA -39.94% 4 552 COMCAST CORPORATION -5.89% 171 471 WALT DISNEY COMPANY (THE) 4.99% 168 026 LIBERTY MEDIA FORMULA ONE -11.40% 21 056 LIBERTY SIRIUS XM GROUP -1.36% 21 056 CBS CORPORATION -12.97% 19 220 RTL GROUP S.A. 0.00% 8 858 GRUPO TELEVISA SAB -24.49% 8 368 ITV -16.40% 7 075 ORIENTAL PEARL GROUP CO. -19.94% 5 123 TRIBUNE MEDIA CO 5.51% 3 928

