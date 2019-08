EN DIRECT DES MARCHES : Société Générale, Vivendi, Altice, Free, Euronext, Renault, Boeing, Tesla, Google...

Les conflits sont de sortie ce matin. Elon Musk et la SEC, Carlos Ghosn et Nissan, Euronext et le Nasdaq, Vivendi et Telecom Italia, Free et l'UFC Que Choisir, Free et Altice... Les discussions sont confirmées en vue d'un rapprochement entre Deutsche Bank et Commerzbank, tandis que Boeing va devoir convaincre plusieurs compagnies que son B737MAX est sûr.