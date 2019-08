En baisse de 0.5% dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2892 PTS/ 2943 PTS





Du fait de l’absence de bonnes nouvelles, les indices américains devraient débuter cette semaine en baisse. Les opérateurs scrutent de près l’escalade des tensions à Hong-Kong alors que la Chine a déclaré y déceler « des signes de terrorisme » dans ce mouvement de contestation.



Dans ce cadre, le S&P500 est attendu en baisse de 0,5% à proximité de 2900 points.



D’un point de vue technique, en données horaires, la phase de reprise technique s’est heurtée à la ligne des 2940 points, impliquant une consolidation à plat sous ce niveau. L’indice élargi américain revient ainsi naturellement sur le prochain support à proximité des 2892 points, niveau qu’il faudra préserver sous peine de revoir rapidement 2860 points, puis 2820 points par extension.

