En timide hausse à la veille de la BCE

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2960 PTS/ 3000 PTS



Ce dernier avait clôturé sur un gain de 0.1% la veille, dans un contexte de prudence, malgré la bonne orientation des banques et des pétrolières.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent à 14h30 l’indice PPI (consensus 0%) puis les stocks de commerce de gros à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



