Hausse initiale de 0.4%, l'Europe dans le rouge

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3118 PTS/ 3172 PTS

Après une brève tentative de rebond hier à l'ouverture, les indices américains ont de nouveau décroché, avec les craintes de propagation du coronavirus en dehors de Chine et ses répercussions sur l'economie mondiale.

L'indice S&500 a clôturé en forte baisse de 3.03% à 3128 points, affichant d'ores et déjà une contre performance de -6.3% depuis le début de semaine. Le VIX a brièvement touché les 30 alors qu'il valait à peine 15, il y a quelques séances, signe d'un très net retour de l'aversion au risque.

L'indice américain est toutefois attendu en hausse de 0.4% dans les premiers échanges. Sur le plan macroéconomique, les opérateurs attendent les ventes de logements neufs aux Etats-Unis à 16h (consensus 714K) puis les stocks pétroliers à 16h30, anticipés à 2.3M. D'un point de vue technique, la dynamique demeure clairement négative sous les 3205 points voire sous les 3172 points en intraday. La zone des 3120 points devra désormais engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 3102/3094 points, bornes d'un gap laissé ouvert début décembre, voire 3070 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

