Les vents de la consolidation se renforcent

Sur la semaine écoulée, quelques dossiers échappent néanmoins aux prises de bénéfices tels Copart (+8.8%), AMD (+6.1%) ou encore CME Group (2.5%). En revanche, les sanctions pèsent sur Foot Locker qui cède 24%, sur la même période, ainsi que Qualcomm (-16%).



Graphiquement, en données journalières, la chute des cours s’est poursuivie de manière intensive sous les 2878 points. La cible court-terme se situe au voisinage du support à 2740 points. Le croisement à la baisse des moyennes mobiles 20 et 50 jours milite pour ce scénario d’extension du repli.

Il faudrait un redressement durable au-delà des 2878 points pour invalider le schéma de la poursuite de la consolidation. Le test prochain des 2740 points sera suivi attentivement par les investisseurs car la cassure ouvrirait la voie pour rejoindre la zone des 2630 points. L’enjeu est donc de taille.

