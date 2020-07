Publications en demi-teinte Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 29/07/2020 | 14:31

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3200 PTS/ 3245 PTS

Les actions américaines ont lâché un peu de terrain hier, à l’image du repli sur le S&P500 à 3218 points (-0.65%). Les prises de bénéfices se sont accélérées à la suite de certaines publications décevantes comme celles de McDonald’s. Ce mercredi, les investisseurs demeureront attentifs aux résultats des sociétés mais surveilleront également les stocks de pétrole aux États-Unis et la conférence du FOMC en soirée. En attendant, la préouverture annonce une hausse de 0.4%. Graphiquement, en données horaires, les cours sont revenus tester la moyenne mobile 100 heures à 3218 points. Néanmoins, la configuration actuelle reste cadrée par une première ligne à 3244 points sur la partie supérieure, et le support des 3200 points pour la borne basse.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.