Rebond attendu aux Etats-Unis grâce à la Fed

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2300 PTS/ 2453 PTS

Pour la séance des quatre sorcières, l'indice S&P500 a terminé à contre courant de l'Europe, en forte baisse de 4.34% à 2304 points, pénalisé notamment pas la nouvelle chute de 8% des cours pétroliers et le repli des valeurs financières. Aujourd'hui, malgré les craintes persistantes au sujet du coronavirus et l'incapacité des parlementaires américains à s'entendre sur de nouvelles mesures de soutien à l'économie, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en hausse de 2%, soutenu par les nouvelles mesures de soutien annoncées par la Fed. Aucune statistique n'est au programme.



En données horaires, l'indice américain devrait ouvrir en hausse non loin des 2340 points. Le plus dur reste néanmoins à faire puisqu'il faudra déborder la résistance des 2450 points pour libérer un véritable potentiel de hausse jusqu'à 2700 points. En cas d'échec, le courant vendeur pourrait de nouveau s'exprimer, notamment en cas de cassure du support horaire des 2300 points.

