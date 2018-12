Réouverture en nette baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2760 PTS

Objectif de cours : 2630 PTS



L'indice américain est ainsi attendu en baisse de 1.4%.



Du côté des statistiques, l'enquête ADP a fait état de 179K créations d'emplois (consensus 195K) et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 231K contre 226K attendu. La productivité était conforme aux attentes à +2.3% et la balance commerciale a fait état d'un déficit de 55.5B.

Les opérateurs prendront ensuite connaissance de l'indice PMI services à 15h45 puis de l'indice ISM Services à 16h ainsi que des commandes industrielles. A 16h30, seront dévoilés les stocks pétroliers.



