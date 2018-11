Timide tentative d'extension en forme de W Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 29/11/2018 | 16:34





Sur les deux dernières semaines, les valeurs technologiques ont été encore une fois chahutées, à l’image d'Apple qui perd 6% sur cette période de référence, générant une perte cumulée depuis son point haut du 3 octobre, de 22%. En revanche, l’électricien PG&E Corporation et le chimiste Agilent reprennent le chemin de la hausse avec respectivement +12% et +10%, sur la même séquence temporelle.



Techniquement, en données journalières, les cours viennent de rebondir au contact des 2640 points en forme de double-bottom. La remobilisation acheteuse permet d’envisager une poursuite de ce rebond en direction des 2750 points voire, par extension, 2818 points. Néanmoins, la moyenne mobile 50 jours pourrait, dans cette zone de prix, ralentir l’avancée graphique dans cette zone de prix supérieurs. Une chose semble certaine, la volatilité devrait perdurer sur les deux semaines à venir.

L’indice majeur de Wall Street vient de se relancer de près de 100 points depuis la base des 2640 points. Des achats à bon compte, motivés par une récente annonce de Jerome Powell de ralentir le processus de hausse des taux pour 2019, ont dopé les cours.Sur les deux dernières semaines, les valeurs technologiques ont été encore une fois chahutées, à l’image d'Apple qui perd 6% sur cette période de référence, générant une perte cumulée depuis son point haut du 3 octobre, de 22%. En revanche, l’électricien PG&E Corporation et le chimiste Agilent reprennent le chemin de la hausse avec respectivement +12% et +10%, sur la même séquence temporelle.Techniquement, en données journalières, les cours viennent de rebondir au contact des 2640 points en forme de double-bottom. La remobilisation acheteuse permet d’envisager une poursuite de ce rebond en direction des 2750 points voire, par extension, 2818 points. Néanmoins, la moyenne mobile 50 jours pourrait, dans cette zone de prix, ralentir l’avancée graphique dans cette zone de prix supérieurs. Une chose semble certaine, la volatilité devrait perdurer sur les deux semaines à venir.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.