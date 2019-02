Bourse de Sydney : L'addiction chinoise Envoyer par e-mail :

L’indice de Sydney (ASX) contient deux cents membres dont les principaux opèrent dans les matières premières tels BHP Group (123 milliards de dollars) ou Rio Tinto Limited (95 milliards). Une banque (Commonwealth Bank) se classe en troisième position avec une valorisation de 92 milliards.



Avec un peu de surprise, suite à la baisse des métaux, c’est une entreprise spécialisée dans l’exploration de minerai de fer qui réalise la meilleure performance sur 2019. Forescue Metals progresse, en effet, de 45%. Juste derrière, Afterpay Touch Group se valorise de 35% (plateforme de paiements digitaux). Enfin, Appen, société qui traite les «Données Entreprises» en se servant de l’Intelligence Artificielle, monte sur le podium grâce à ses 35% de gains sur la même période.



Graphiquement, en données journalières, l’ASX s’est extirpé de manière dynamique de la zone basse des 5470 points, pour réaliser une avancée sans retour jusqu'à 6030 points. Dans la foulée de ce mouvement énergique, les cours pourraient aller tester la résistance des 6100 points. Une accélération additive sur ce niveau, en forme de pullback devrait générer, par la suite, une pause afin de voir l'indice revenir sur la ligne intermédiaire des 5900 points. Il faudrait un franchissement des 6100 points, de manière ferme, pour envisager l’ouverture d’une nouvelle cible supérieure vers 6350 points.

