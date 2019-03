Pas de fragilisation au dessus des 6100 points Envoyer par e-mail :

Parmi les contributeurs, les scores confirment des avancées conséquentes sur certaines valeurs. Altium (vente de logiciel) gagne notamment 26% sur le dernier mois glissant, cumulant 60% depuis le premier janvier. Mais le grand gagnant, se nomme Appen, certes une petite société informatique de 2.5 millions de CAD, mais qui se trouve propulsée sur les sommets grâce à ses 56% de performance. Pour ces deux compagnies, leur chiffre d’affaires se réalise majoritairement aux Etats-Unis.



Graphiquement, en données quotidiennes, les cours affichent un réel dynamisme au contact de la moyenne mobile 20 bourses. L’extension perdure donc après un sommet touché à 6260 points. Aucun signe de faiblesse ne se distingue dans la configuration actuelle car, seule une cassure des 6090 points fragiliserait le mouvement ascensionnel. A contrario, une sortie haussière au-delà des 6265 points militerait pour retrouver rapidement les plus hauts historiques à 6370 points.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.