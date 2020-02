toro84 - R: SLB Alex, t'as raison comme d'hab, mais moi je parlais CT, vu la situation actuelle. Tout c qui est petrole ou energie va augmenter, moi je me suis renforcé en ALHPC vers 21€, SLB et GA sont mes favorites, voir meme FP elle est a bon prix et si on ajoute les nouveaux "contrats" en Irak ou avec les Ruskoff + les nouvelles decouvertes en Afrique = bussiness pour quelques années encore.

En plus, si tu es actionnaire de Total, ca fait pas trop mal quand tu passes a la pompe pour faire le plein. Pareil si t'as DG, ca fait moins mal payer les peages...hahaha



au moins cette semaine ne fait que baisser...



SLB est une superbe societé, la seule entreprise US où j'ai mis des sous. Mais...elle a bcp augmenté ce dernier temps, il vaut mieux attendre pour acheter moins cher.



Très bien Toro, mais le brut remontera dans qq temps. Les Chinois, les Indous en ont de plus en plus besoin et les réserves ne sont pas inépuisables contrairement à ce qui se dit. De plus se sont des pays à fort développement, besoins de voitures donc d'essence. On n'a pas fini avec la pollution et les dérêglements climatiques. Quelles sont les sociétés qui travaillent là-dedans? Fort potentiel.