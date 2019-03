Profite de l'embellie des pays émergents Envoyer par e-mail :

L’indice indien en profite pour progresser de 6% sur l’exercice 2019. Certes un score en retrait par rapport aux avancées indicielles des grandes places financières mais contrairement à ces dernières, 2018 fut également une année positive.



Une grande majorité des trente titres qui composent le Sensex affichent un parcours dans le vert. Deux sociétés dominent le palmarès depuis le début d’année. Axis Bank qui gagne 21% et Reliance Industries, une société de prestations informatiques qui évoluent de manière identique. La banque indienne profite de sa forte exposition dans l’indice pour bénéficier des investissements sur les valeurs locales.



Techniquement, en données journalières, les cours viennent de connaitre une extension graphique à la sortie des 36600 points pour accélérer vers 38360 points. La hausse pourrait se poursuivre vers la prochaine résistance située à 38900 points. Le courant acheteur s’est montré déterminant depuis quelques séances et un franchissement de la ligne supérieure ouvrirait la voie à la cible symbolique des 40000 points. Il faudrait un retour sous 36580 points pour rentrer dans une nouvelle phase d’hésitation graphique.

