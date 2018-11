Les oscillations perdurent Envoyer par e-mail :

Dans le cadre du SMI, Lonza (chimie) et Swisscom constituent les principaux contributeurs à la bonne tenue indicielle. En revanche, le gestionnaire d’actifs Julius Bar (-6%) souffre toujours de ses affaires au Venezuela, avec la condamnation d’un ancien collaborateur.



Graphiquement, en données journalières, l’indice zurichois montre des velléités de reprise au-delà du regroupement des moyennes mobiles « daily ». La neutralité de ces dernières procure peu d’indications directionnelles sur la tendance. Néanmoins, une extension peut prendre forme, avec pour cible la résistance des 9090 points. Il faudrait un dépassement des 9200 points pour revenir sur une configuration clairement positive. En attendant, les oscillations à l’intérieur du large trend 8660 /9200 points restent le scénario privilégié.

