Suedzucker AG : Une correction serait logique 05/02/2019

Cours d'entrée : 14.48€ | Objectif : 12€ | Stop : 15€ | Potentiel : 17.13% Le titre Suedzucker AG s'est fortement apprécié dernièrement. Le timing est intéressant pour mettre à profit une probable correction technique.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 12 €. Graphique SUEDZUCKER AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.63 pour l'année 2019.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 15.51 EUR.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 14.46 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Transformation des aliments Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SUEDZUCKER AG 27.80% 3 369 NESTLÉ 7.67% 263 462 MONDELEZ INTERNATIONAL 15.19% 67 036 THE KRAFT HEINZ COMPANY 10.90% 58 204 DANONE 4.47% 50 317 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING &.. 7.49% 29 617 GENERAL MILLS 13.61% 26 156 ASSOCIATED BRITISH FOODS 18.55% 25 006 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMP.. 9.57% 24 943 TYSON FOODS 15.69% 22 589 HORMEL FOODS -1.59% 22 474

Données financières (€) CA 2019 6 741 M EBIT 2019 81,8 M Résultat net 2019 -46,0 M Dette 2019 1 321 M Rendement 2019 1,50% PER 2019 - PER 2020 70,69 VE / CA 2019 0,63x VE / CA 2020 0,63x Capitalisation 2 947 M Prochain événement sur SUEDZUCKER AG 24/04/19 Année 2019 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 13,0 € Ecart / Objectif Moyen -10,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Wolfgang Heer Chairman-Management Board Hans-Jörg Gebhard Chairman-Supervisory Board Franz-Josef Möllenberg Vice Chairman-Supervisory Board Erwin Hameseder Vice Chairman-Supervisory Board Georg Koch Member-Supervisory Board