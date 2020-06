Forums > Forum Tour Eiffel (Société de la

Tour Eiffel : achète 4 immeubles totalisant 10.000 m2

Elle me titille Haussier Cours d'entrée : 49.8 | Objectif : 65 Avec un euro en pleine baisse pour aider



kelly diot - up





Une petite analyse de la société Tour Eiffel à cette adresse: http://www.magotsduweb.com/analyse-de-la-societe-tour-eiffel/



LucGE participe à cette discussion LucGE - c'était prévisible :





Vive l'analyse technique! J'ai acheté la valeur quand elle a coupé la MMA20 en espérant qu'ensuite la MMA20 couperai la MMA50, ce qui s'est produit à mon grand plaisir. Quelqu'un par contre la raison exacte de la hausse vers 16h00 et ce rally de fin de scéance. Est-ce l'annonce de résultats, qui auraient du être publiés le 30 juillet dernier? Merci d'avance.



trypot et faber sinikarlit xjrs6l recovery 4 autres membres participent à cette discussion speed10 - Bon, personne n'avaient d'explication, semble t-il!!!???

Néanmoins, la hausse est toujours bonne à prendre. speed10 - Bon assez joué. Je voulais savoir si sur ce forum, bcp suivaient la valeur. Les résultats sont tombés comme prévu le 29 mais il est vrai que peu de sîtes les ont communiqués. IUls affichent une bonne résistance et surtout, ce qui a plu, c'est l'augmentation du cash flow. En bourse, la société souffre d'une forte décote (voir article sur Investir du 29 juin 2009), du fait des ventes de certains fonds en pleine panique boursière.

Depuis peu, la valeur monte fort, certains ayant pris conscience de cette décote. Il y a encore du chemin à faire pour la combler.

Je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas eu de réponses. faber - salut speed sur du velour avec eiff les resultats pas trop mauvais MAIS Une situation financiere fragile, et malgre cela ils maintiennent le dividende!!!!!



L ANR a elle baisse de 18% ; 70 € mais attention la gragilité financiere ( qu il conviendra de solutionner rapidement).

dans l immediat, le mouvement haussier du moment pour moi n a pas de justification, aussi j attend une correction sur 29/30. 1 speed10 - Oui, c'est vrai que c'est là qu'il faudra reprendre la valeur si elle vient rechercher la MMA20.

Moi, j'ai pris position à 25,20, donc le timing est bon pour moi.

Quant au dividende, il a quand même bien baissé: de 5 à 2 euros; il tiennent donc compte de la situation mais, c'est une façon de maintenir un certain type d'investisseur, qui considèrent Tour Eiffel comme une valeur de rendement. Moi, perso, je suis plus attaché aux PV qu'au rendement mais d'autres non. Toujours est-il que la forte décote a attiré mon attention à juste titre. sinikarlit - le titre est recherché... Haussier Cours d'entrée : 40.8 | Objectif : 55 le titre est recherché, les comptes sont appréciés

une distribution aura lieu en octobre.

un rendement vraiment attrayant, je trouve que c'est une belle valeur.

un titre à mettre sur tous les PEA. speed10 - La hausse se poursuit, car elle a encore pas mal de potentiel(forte décote par rapport à la valeur de son patrimoine). xjrs6l - Un eclairage Hier soir son activité a été mise en lumiere par un reportage sur sa representativité et son activité commerciale.... speed10 - Demande de précisions à xjrs6l Où ça? Merci d'avance. xjrs6l - sur M6 il me semble mais je ne sais plus exactement. C'etait fort instructif par ailleurs.

C'etait a propos du tourisme a Paris et des activités qui en decoulaient.



Ont ete cités en autres les petits commercants qui vivaient de l'image de Paris et du symbole de la tour Eiffel, de la rentabilité de cette institution et des gerants des boutiques sur celle ci (les relais H). recovery - Pour moi ca vas monter jusqu'a 66 € ! Salut,

Je suis cette valeur depuis peu ; objestif 66 € rendement 10 %.

Tres peu de risque à acheter cette valeur symbole.

Tres bonne affaire sans risque.

Décoté............. speed10 - Haussier Cours d'entrée : 49.42 Je pense qu'il ne serait pas anormale qu'elle monte à 78-80 euros du fait de sa décote mais aussi du fait qu'il y a peu d'obstacles graphiques jusque- là. speed10 - Haussier Cours d'entrée : 41.69 | Objectif : 66 La valeur vient de fortement corriger depuis hier sans raison, sinon le besoin de souffler. Elle vient reprendre appui sur la MMA20. Elle est prête pour un nouveau départ, justifié fondamentalement par sa forte décote (voir posts précédents). speed10 - Haussier Cours d'entrée : 46.7 | Objectif : 70 Communiqué



L’important travail de fond réalisé sur le patrimoine immobilier par les équipes de la Société de la Tour Eiffel permet d’enregistrer de nombreux succès tant en termes de commercialisations que de renouvellements de baux contribuant à la pérennisation du cash flow courant de la société.















Commercialisation des immeubles neufs











Sur un marché local pourtant difficile, les nouvelles tranches du Parc Eiffel bordelais de Cadera Nord ont rencontré un vif succès avec de très belles signatures pour ses nouveaux locataires, parmi lesquels GRDF (filiale de GDF Suez, 1.100 m² pour 9 ans dont 6 ans ferme), AGDF Cegedim (650 m²), le Crédit Coopératif (480 m² pour une durée de 9 ans ferme) ou encore Arval (filiale de BNP Paribas, 340 m²).











De même, à Marseille, les bâtiments de la Mazarade (Parc Eiffel des Aygalades) livrés en février 2009 sont désormais occupés à hauteur de 90% après la prise par SCLE – Agence Provence ERJI, filiale de l’INEO spécialisée dans les systèmes de signalisation ferroviaire et dans le domaine de la mesure de l’énergie - de l’intégralité d’un bâtiment (soit 2.270 m²) avec un bail de 6 ans ferme et l’occupation en multilocataires (GSF, ABX Logistic, AG2C) pour le deuxième bâtiment (1.174 m² soit 76% de sa surface).











Au Parc Eiffel du Bourget, suite à la location d’une surface de 700 m² à la Mairie, le taux d’occupation du parc dépasse les 50%, un an après sa livraison.















Renouvellements de baux sur le portefeuille historique











Le groupe de télécoms international Colt Télécommunications a renouvelé pour 9 ans ferme le bail de son siège social à Malakoff, rue Pierre Valette, arrivé à échéance , soit 1,1 M€ de loyer annuel (et 10.900 m²).











Par ailleurs, le groupe Medica a prorogé de 3 ans (de 2015 à 2018) les baux des résidences médicalisées basées à Cogolin, La Crau, Lyon et Bourg en Bresse pour une surface totale de 11.300 m² représentant 2,6 M€ de loyers par an.







La Poste a signé un nouveau bail de 9 ans ferme pour son centre de tri de Caen Mondeville, assorti d’une extension « clés en main » du site pour une surface de 4.800 m² livrable en avril 2010, et un loyer annuel global de 800.000 €.

















Au total, les commercialisations et les renouvellements de baux signés depuis le 30 juin représentent une surface de 40.000 m² pour un montant de loyer annuel de 5 M€.

















« Nous concrétisons les annonces de contacts du printemps dernier et devrions pouvoir officialiser d’autres commercialisations significatives d’ici à la fin de l’année. Ces succès viennent une nouvelle fois souligner la robustesse et la pertinence de la stratégie que nous avons mise en place (immeubles neufs à loyers modérés dans les zones périphériques et les régions qui continuent de montrer une relative résistance). Plus que jamais, nous affichons une solide confiance dans notre modèle qui fait ses preuves face à la crise », se félicite Robert Waterland, le directeur général de la Société de la Tour Eiffel.











La valeur est solide. Elle vient de reprendre appui sur la MMA20 dont elle s'était éloignée lors de sa phase de rattrapage estival.

Un redémarrage pour un objectif situé à 70 ne serait pas excessif et celà lui permettrait un retracement de 50% de sa baisse de 2007 à début 2008. faber - speed il reste encore du jus dans le fruit Haussier Cours d'entrée : 46.7 | Objectif : 55 ANR a fin juin 72,50 et considerer que le secteur est tjrs decoté 20/30%



ci dessous une etude de fin juillet



Société de la Tour Eiffel : valeur de patrimoine en baisse de 6 %









Malgré les cessions récentes de certains actifs, la Société de la Tour Eiffel a vu ses revenus progresser de 3,1 % au cours des six premiers mois de l’année, à 37,1 M€, par rapport au 1er semestre 2008. A périmètre constant, la hausse atteint 10,8 %. Le résultat net récurrent augmente de 48 %, à 16,4 M€, notamment du fait de la baisse sensible des frais financiers, suite à l’amélioration du coût moyen de l’endettement. Affecté par des ajustements de valeurs des actifs immobiliers et des instruments de couverture de taux, le résultat net consolidé part du groupe plonge à -57,9 M€, contre +21,2 M€ un an plus tôt. Le cash flow courant ressort à 15,9 M€, en progression de 50 % par rapport au 1er semestre 2008.

Le patrimoine de la Société de la Tour Eiffel est évalué au 30 juin 2009 à 1 039 M€, en baisse de 6 % à périmètre constant. L’actif net réévalué de liquidation ressort à 72,5 € par action fin juin, contre 88,5 € six mois plus tôt.

Compte tenu des arbitrages réalisés au 1er semestre (notamment trois immeubles situés à Paris, Nantes et Aix-en-Provence pour un montant global de 25,5 M€), la dette financière nette du groupe affiche un repli de 6 % au 30 juin 2009, à 617 M€, contre 654 M€ fin 2008. speed10 - Haussier Cours d'entrée : 52.24 La hausse est repartie. En route vers la valeur de l'ANR, qui correspond grosso modo à la prochaine résistance. speed10 - Haussier Cours d'entrée : 50.68 Tour eiffel, l'immeuble Dominos , porte des lilas à >Paris est annoncé entièrement loué aujourd'hui, un an après sa livraison. Il rapportera 3,6 millions en année pleine, soit 5% des revenus locatifs de la foncière. speed10 - Haussier Cours d'entrée : 62.79 | Objectif : 70 Les 70 sont dans le viseur! La MMA20 décolle, la MMA50 coupe la MMA100. Un petit retour un peu au dessus des 58 (résistance qui a cèdé il y a peu suite aux bons résultats) permettrait de se placer dans de bonnes conditions. trypot - Speed attention au 66€ ancien Support LT Mais en tout cas bien vue l'aveugle... :-)



Si les 66€ passe c'est gavage



A+ speed10 - L'ancien support LT n'est pas très précis: il est compris entre 68-69 et 66. speed10 - Haussier Cours d'entrée : 53.56 Les résultats sont bien acceuillis et l'avance sur dividende interessant:"La bonne tenue des comptes pousse le management à proposer la distribution d'un acompte sur dividende de 2 Euros par action, payable en numéraire ou en actions au choix de l'actionnaire. En cas de paiement en actions, le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 42,04 Euros. L'acompte sur dividende sera détaché le 9 août 2010 et mis en paiement le 6 octobre 2010 ; la période d'option pour le paiement de l'acompte sur dividende en actions est fixée du 9 août au 24 septembre 2010 inclus."



ANR de 71,80

On peut envisager le retour aux plus hauts de l'année à savoir 63,48. Voir les 20 réponses précédentes speed10 - Haussier Cours d'entrée : 54.5 Les MMA20 et 50CT s'orientent clairement à la hausse et la valeur est en train tranquilement de s'affranchir de la MMA100CT. 1





TOUR EIFFEL EIFF depuis l'annonce de la réouverture de restaurant sur la tour de fer cette valeur n'arrête pas de montée j'ai un objectif de 90 si quelqu'un à un avis expert en AT pour ne pas induire en erreur . MERCI



MonaSo et acrouan 1 autre membre participe à cette discussion MonaSo - Lister Très bonnes news. Tu peux acheter, je ferai une AT plus tard. OK? lister - ALEX t'es super ,Merci !

A + MonaSo - Lister Objectif 90€ et 105€ si les marchés sont bons. lister - PS Si crois que je peux un jour t'offrir un verre et si tu est sur PARIS ce sera avec plaisir fait le moi savoir.

A + MonaSo - EIFF Très bons résultats 2007, devrait aller plus haut. lister - EIFF signature de baux lire article ZB .

excusez moi de ne pas le recopier.



A + acrouan - Un beau triangle symétrique se dessine >>> - Dans quel sens la sortie ?

- A surveiller ...



@+++ lister - ACROUAN -------------------------

Message de acrouan:



- Dans quel sens la sortie ?

- A surveiller ...



@+++

-------------------------



je ne m'aventure plus sur les sorties de TRIANGLES, car je me suis planté sur BOI il y a quelques temps.

A + acrouan - Lister : je ne vois pas de triangle récent sur Boiron ... Mais je peux me tromper...et veux bien te croire.



@+++ lister - ACROUAN -------------------------

Message de acrouan:



Mais je peux me tromper...et veux bien te croire.



@+++

-------------------------

C'était fin décembre début janvier , mais vous appelez peut être pas ça un triangle je rappelle que je n'ai pas les expressions des experts ,seulement celle de la géométrie et j'ai sûrement une façon très personnelle de placer mes S en attendent de faire mieux .



Tes critiques sont les bienvenues pour ma progression , merci .



A + MonaSo - Lister Acrouan Un bon trader ne réussit pas tous ses trades. Il arrive aux meilleurs de se planter( voir la S.G.). Si on réussit de 7 à 8 c'est bien. Il faut rendre un peu au marché de temps en temps. Les STOPs sont là pour limiter les risques.

Aujourd'hui, le marché est baissier, il est normal que TOUR fasse de même. ACROUAN a raison, formation d'un triangle. Une fois bien tracé la sortie est bénéfique en général. Cette sortie doit avoir lieu au 2/3 en partant de la base.



Bons trades à vous deux. lister - ALEX je vais refaire des tracés en suivant vos conseils .



MERCI !



A + acrouan - Merci ALEX. LISTER : va sur >>> http://forums.abcbourse.com/msg145839_triangles-en-formation-.aspx



Un peu long à parcourir, mais intéressant...



@+++ MonaSo - Acrouan Merci Acrouan, mais dis donc, tu fais combien de forum dans ta journ?

Ce que j'ai dit n'est pas exact? Quand tu as la base, le sommet vient tout seul par ton tracé. Le titre doit sortir à 1/3 du sommet ou 2/3 de la base. Bien sûr, s'il sort à la hausse c'est un achat, à la baisse une VAD si SRD. Si non SRD tu évites! OK Man? MonaSo - ACROuAN J'ai oublié! D'après son graph le triangle sur TOUR à l'air d'être dessiné. La sortie n'est pas loin! Attention! lister - ALEX -------------------------

Message de ALEX29:



J'ai oublié! D'après son graph le triangle sur TOUR à l'air d'être dessiné. La sortie n'est pas loin! Attention!

-------------------------



on peut publier les graphes ?



merci



A + acrouan - Lister : Si tu le permets, je réponds à ta question posée à Alex >>> -------------------------

Message de lister:



on peut publier les graphes ?

merci

A +

-------------------------

Chez ZB, pas pour le moment.



J'ai personnellement demandé à ZB xav d'en parler à la direction de manière à l'envisager dans un futur le + proche possible, pour ne pas courir le risque de voir un grand nombre de clients de ZB se tourner vers Abc (comme Napoli, pour ne pas le citer) chez qui cela est possible.



Xav m'a répondu qu'il en avait parlé.



On attend donc.

Ce serait très formateur que les as de l'AT puissent publier leurs graphes.



@+++ MonaSo - Lister & Acrouan Vous n'allez quand même pas vous battre hein?

Pour ce qui est des graphs perso réalisés par les traders, je suis sceptique. Ils feraient double emploi avec ceux de ZB, où alors ZB supprime les siens? Je trouve qu'ils ne sont pas mal du tout en C.T., M.T., L.T.

Bien sûr, leur R et S ne sont pas optimisés( voir TORO) mais nous avons chacun notre logiciel d'A.T. et moi je préfère vérifier sur mon soft avant de prendre une décision. D'une part, mon écran est quand même plus grand que leur graph et mes paramètres ne sont pas tout à fait les mêmes. Sur son soft, chacun fait sa petite cuisine à lui et je trouve que c'est bien ainsi. Non? Pas d'accord? lister - ACROUAN merci,ce serai bien car je fais plus facilement des graphes que des pages d'écrites d'explication sur des infos qui sont déjà données par ZB et de pouvoir comparer les graphes serai très intéressant .



A + Voir les 19 réponses précédentes lister - ALEX je suis en parti d'accord avec toi , suivant la spycho de chacun tout les graghes peuvent être bon , ce que je trouve je me parle là que de moi ,c'est de pouvoir les superposés comme je fait avec ceux de ZB et les miens .



ET TE FACHE PAS ! ;-)



A + 1





