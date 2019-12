Laurent Polsinelli - Bonjour,

Parce que sous 34 EUR pou SGO comme sous 47 EUR pour Total, les configurations techniques et mes anticipations restaient baissières et il ne me semblait pas judicieux de sortir.

Le but du service est d’assurer le suivi des recommandations et à ce titre, j’envoie des alertes par email et SMS pour ouvrir et sortir les positions.

Les objectifs et stops indiqués dans la stratégie initiale ne peuvent être mis à jour quotidiennement. Si une recommandation n’a pas fait l’objet d’une alerte de sortie, c’est qu’elle est toujours en cours, quand bien même l’objectif indiqué ou le stop théorique ait été touché. Il n’y aurait aucun intérêt à envoyer une alerte s’il fallait se contenter d’attendre l’objectif ou le stop pour déboucler la ligne.

Cordialement,