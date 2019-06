UnitedHealth Group : Pression acheteuse 20/06/2019 | 11:43 achat En cours

Cours d'entrée : 251.6$ | Objectif : 270$ | Stop : 243$ | Potentiel : 7.31% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur UnitedHealth Group. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 270 $. Graphique UNITEDHEALTH GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

UnitedHealth Group représente actuellement 4.99 % du portefeuille Investisseur USA. Une position a été ouverte le 02/11/2015 au cours de 119.36 $. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur USA géré par Zonebourse.com.

Points forts La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 281.36 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 281.36 USD. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Systèmes de soins de santé - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. UNITEDHEALTH GROUP -1.37% 224 813 ANTHEM INC 9.79% 71 099 CIGNA CORP -15.84% 57 074 HUMANA -9.96% 33 802 CENTENE CORPORATION -4.15% 21 421 WELLCARE HEALTH PLANS 25.25% 13 961 MOLINA HEALTHCARE, INC. 25.94% 9 088 MAGELLAN HEALTH INC 17.76% 1 569

Données financières ($) CA 2019 244 Mrd EBIT 2019 19 379 M Résultat net 2019 13 582 M Dette 2019 19 053 M Rendement 2019 1,58% PER 2019 17,89 PER 2020 15,77 VE / CA 2019 1,05x VE / CA 2020 0,96x Capitalisation 238 Mrd Prochain événement sur UNITEDHEALTH GROUP 17/07/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 287 $ Ecart / Objectif Moyen 15% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David Scott Wichmann Chief Executive Officer & Director Stephen J. Hemsley Executive Chairman John Franklin Rex Chief Financial Officer Richard J. Migliori Chief Medical Officer & EVP-Medical Affairs Richard T. Burke Non-Executive Chairman