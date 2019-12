LA CHUTE EST LOIN D ETRE FINIE POUR VILMORIN AIE AIE CM CIC FORTIS ET VILMORIN ELLE MEME ANNONCAIENT UN COURS DE 135 €; SEULEMENT LA REALITE RATRAPPE HE OUI

TOUT D ABORD L ACTIF NET PAR ACTION ACTUEL EST DE 51 €, FAUT IL FAIRE UNE AUTRE DEMONSTRATION??? CEUX QUI ONT ACHETE AU BIEN AU DELA DE CE PRIX ON ACHETE DU VENT.

LA CHUTE VA S AGGRAVER, 80000 TITRES SONT PROPOSES CHAQUE JOURS CE QUI REPRESENTE PAS MOINS DE 8,20 % des petits porteurs QUI SE DEFAUSSENT, en 12 à 15 JOURS LE CHEPTEL SERA RENOUVELE ( faites le calcul 13.4 MILIONS DE TITRE, 8 % de petits porteurs et 88000 TITRES ECHANGES (brades) chaque jour. Ceux qui attendent le soutien des banques, pensez qu'ils ont fort a faire avec leur subprime et scandales divers. La holding VILMORIN, qui pretendait dans ses rapports financiers que son action valait 135€, ne soutiendra pas son titre ( faute de disponibilite, 50 milions seraient necessaires, et racheter 100 des titres MIS SUR LE MARCHE EN 1999 POUR 30€......... CHERCHEZ L ERREUR

S'il vous reste une ptite piece, achetez vite un paquet de mouchoirs.

Vous noterez que souvent ces con seils d achats lumineux

emanent de grandes banques ( ste generale, natixis) dont certaines sont tres mal placees pour donner des conseils (sic..... ils l'ont cherché non???)

bon trade a tous et gardons le moral



vinosoft et zara000 1 autre membre participe à cette discussion