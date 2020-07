Stratégie du fonds géré par LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT L'objectif de gestion du FCP est d'offrir un portefeuille composé de valeurs internationales à des souscripteurs qui souhaitent investir majoritairement sur les marchés d'actions de la zone Euro tout en profitant des opportunités présentées par d'autres zones géographiques et en atténuant les effets des cycles boursiers par la diversification. L'action du gérant vise à tirer parti de ces opportunités de marché pour maximiser la performance par une gestion discrétionnaire sur les actions internationales sur la période de placement recommandée.

Performances du fonds : Vivaccio Actions GMO Actions A/I

Performances Historiques Glissantes au 13-07-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -9.3% +5.57% +14.45% -10.27% -3.5% +2.43% +41.93% Catégorie -8.74% 4.01% 11.82% -9.38% -1.59% 0.67% -

Parts du fonds Nom 1er Jan 3 ans Notation Taille Frais Vivaccio Actions GMO Actions A/I -9.30% 2.43% 255M EUR 1.2% Vivaccio Actions Vivaccio Actions A/I -9.30% 2.42% 1284M EUR 1.2%

