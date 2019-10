Données financières (EUR) CA 2019 4 577 M EBIT 2019 1 071 M Résultat net 2019 608 M Dette 2019 1 997 M Rendement 2019 1,65% PER 2019 27,9x PER 2020 25,5x VE / CA2019 4,08x VE / CA2020 3,86x Capitalisation 16 678 M Prochain événement sur WOLTERS KLUWER 20/10/19 American Society of Pension Professionals & Actuaries Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 60,88 € Dernier Cours de Cloture 63,50 € Ecart / Objectif Haut 26,0% Ecart / Objectif Moyen -4,13% Ecart / Objectif Bas -33,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Nancy McKinstry Chairman-Executive Board & Chief Executive Officer Frans J. G. M. Cremers Chairman-Supervisory Board Kevin B. Entricken Chief Financial Officer Reinout Duco Hooft Graafland Vice Chairman-Supervisory Board Jeanette Horan Independent Member-Supervisory Board