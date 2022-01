ACTIA Group : Projets de cessions d'activités non stratégiques, Renforcement de la situation financière, Confirmation de l'objectif de croissance à horizon 4 ans

Regulatory News:

ACTIA (Paris:ATI), groupe industriel familial français à la pointe de l’électronique dans les domaines des transports (Poids lourds, Bus & Cars, Ferroviaire, engins spéciaux), de l’aérospatial et de l’énergie annonce l’étude de projets structurels de cession d’activités non stratégiques contribuant au renforcement de sa structure financière.

Conforté par la croissance continue de son carnet de commandes, permettant de viser, à une échéance de 4 ans, un chiffre d’affaires de plus de 800 M€, ACTIA Group envisage de céder des activités non essentielles à l’atteinte de cet objectif. Ces projets structurels viendraient renforcer les marges de manœuvre financières du Groupe, qui a, par ailleurs, sécurisé ses ressources financières via l’obtention de 100 % des PGE demandés en 2021, soit 50,7 M€, après les 41,4 M€ mis en place en 2020. De plus, dans l’hypothèse où certains covenants ne seraient pas respectés au 31 décembre 2021, ratios non encore établis à ce jour, ACTIA a obtenu en décembre de l’ensemble de ses partenaires bancaires concernés (moins de 20% de la dette totale) les dispenses d’application des covenants.

En ayant également pour effet de permettre de concentrer les investissements du Groupe sur ses activités technologiques à plus forte valeur ajoutée, les cessions envisagées permettront à ACTIA de disposer de plus de moyens pour conforter sa politique d’innovation tout en accompagnant ses clients dans les nombreux défis du monde électronique, et de meilleures conditions pour piloter sa croissance.

Dans ce cadre, des négociations sont en cours avec des partenaires potentiels.

Au terme de l’exercice 2021, ACTIA Group confirme la croissance de son niveau d’activité avec un chiffre d’affaires proche de 460 M€, contre 438,5 M€ en 2020, malgré les difficultés majeures d’approvisionnements en composants. Pour 2022, ACTIA Group affiche toujours un carnet de commandes important, permettant de poursuivre la dynamique de croissance, tout en restant freiné par les tensions sur le marché des composants.

A PROPOS D’ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications.

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires 2020 : 438,6 M€.

Près de 3 720 collaborateurs dans le monde dont plus de 1 000 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

