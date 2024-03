L'accord conclu cette semaine entre la Zambie et les détenteurs d'obligations laisse penser que le pays va enfin sortir de plus de trois ans de défaut de paiement et devenir la première restructuration réussie dans le cadre de l'architecture de rééchelonnement de la dette conçue par le G20.

Cet accord est une victoire très attendue pour ce que l'on appelle le cadre commun. Le président du pays africain, Hakainde Hichilema, a déclaré sur X que "l'histoire est écrite", tandis que la présidente du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a salué cette "réalisation importante".

Les dirigeants mondiaux espèrent que le Ghana parviendra bientôt à conclure son propre accord avec les bailleurs de fonds, ce qui renforcerait le cadre avant les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, qui se tiendront à Washington à la mi-avril.

Mais les cicatrices laissées par les batailles interminables de la Zambie avec ses créanciers - et ses progrès interrompus pendant des années - ont laissé les investisseurs, les observateurs et de nombreux décideurs politiques eux-mêmes méfiants quant à l'efficacité du mécanisme multilatéral.

Celui-ci a été conçu pour accélérer les négociations entre une myriade de prêteurs, allant des institutions publiques chinoises aux gestionnaires d'actifs basés à Londres, en passant par les banques new-yorkaises.

"Je ne pense pas que quiconque ait une confiance absolue dans le fait que le cadre commun va accélérer le processus de négociation de la dette", a déclaré Kevin Daly, responsable de la dette des marchés émergents chez Abrdn, qui détient une partie des obligations internationales de la Zambie, d'une valeur de 3 milliards de dollars.

Ricardo Klinger, représentant du ministère brésilien des finances au sein du groupe de travail sur l'architecture financière internationale du G20, a déclaré que les personnes impliquées dans la restructuration de la Zambie discuteraient des leçons tirées de l'expérience. Le Brésil assure actuellement la présidence du G20.

"Les étapes sont franchies plus rapidement car il s'agit d'un processus d'apprentissage", a déclaré M. Klinger.

Il a indiqué que l'objectif était de publier en juillet un document intégrant les réactions de toutes les parties à la restructuration de la Zambie afin d'identifier les goulets d'étranglement et les améliorations potentielles permettant de gagner du temps.

"Le document cherche à synthétiser les enseignements tirés de ces cas récents afin d'élaborer un processus plus raffiné", a-t-il ajouté.

LE PREMIER À TOMBER

La Zambie a été le premier pays africain à se retrouver en défaut de paiement à la fin de l'année 2020, alors que la pandémie de COVID-19 frappait durement l'économie.

Prévoyant d'autres effondrements, le G20 a lancé le Cadre commun afin de réunir sous un même toit tous les créanciers des pays à faible revenu, en particulier la Chine, dont les prêts aux pays en développement ont explosé au cours de la décennie qui a précédé la pandémie.

Pour beaucoup, cependant, la Zambie a été un exemple édifiant, mettant en lumière les désaccords sur le partage équitable du fardeau et la transparence.

Les retards ont paralysé les investissements indispensables dans le pays, freiné la croissance économique et pesé sur les marchés financiers locaux. Une sécheresse dévastatrice a exacerbé la douleur, frappant l'hydroélectricité et la production alimentaire.

En novembre, l'opposition inattendue des créanciers officiels à l'accord initial conclu par la Zambie avec les détenteurs d'obligations a choqué les dirigeants de ce pays, ainsi que des détenteurs d'obligations comme M. Daly.

Les membres du Comité officiel des créanciers (OCC), coprésidé par la Chine et la France, ont déclaré que cet accord n'offrait pas de traitement comparable, ce qui signifie que les détenteurs d'obligations ne subissaient pas un coup comparable à l'allègement de la dette offert par les prêteurs officiels.

La Zambie a promis que le nouvel accord serait signé par les créanciers officiels, mais M. Daly et d'autres ont déclaré que des problèmes de communication et de transparence se posaient pour d'autres restructurations.

"Il y a un défaut majeur", a déclaré M. Daly.

Les détenteurs d'obligations, par exemple, n'ont pas accès aux conditions que les créanciers officiels accordent aux pays, ce qui les laisse dans l'ignorance. Les détails sont parfois publiés plus tard, mais pas toujours, ce qui risque de laisser le public dans l'ignorance également.

"Des améliorations pourraient être apportées à la transparence et au partage d'informations entre les créanciers officiels et privés, ainsi que des règles clairement définies sur la comparabilité du traitement afin de garantir que les accords conclus au titre du cadre commun sont opportuns et équitables", a déclaré Christian Libralato, gestionnaire de portefeuille EM chez BlueBay Asset Management.

VISER LA RÉVISION

D'autres sont d'accord avec M. Klinger pour dire que les difficultés rencontrées par la Zambie pourraient contribuer à la réussite du cadre commun.

"Certaines de ces leçons seront mises à profit au Ghana et d'autres en Éthiopie", a déclaré Giulia Pellegrini, gestionnaire de portefeuille pour la dette des marchés émergents chez Allianz Global Investors. "Il y aura des compétences et des leçons transférables.

"Il est certain que l'on s'efforce de multiplier les cas de réussite", a-t-elle ajouté.

Le Ghana est actuellement en pourparlers formels avec les détenteurs de plus de 13 milliards de dollars d'obligations internationales et souhaite accélérer les négociations restantes. L'Éthiopie a fait défaut sur son unique euro-obligation d'un milliard de dollars en décembre, mais les discussions avec les détenteurs d'obligations ont été lentes.

Le FMI travaille également sur des solutions clés ; il est au milieu d'une révision de plusieurs années de ses analyses de viabilité de la dette (AVD) et a promis de les partager plus tôt avec les créanciers. Ces analyses précisent dans quelle mesure le fardeau de la dette d'un pays est supportable et constituent la base des restructurations.

Elle a également lancé la table ronde mondiale sur la dette souveraine, qui réunit des représentants des pays, des prêteurs privés, de la Banque mondiale et du G20 afin d'identifier et de résoudre les principaux problèmes posés par le cadre. Il s'agit notamment de la manière de calculer la comparabilité du traitement, du traitement de la dette des entreprises publiques et des dates limites pour la dette incluse dans les remaniements.

"Ils sont conscients de ces problèmes et ont entamé un processus pour les résoudre, mais il ne sera pas facile d'en faire l'annonce lors des réunions de printemps", a déclaré M. Pellegrini.

Cela ne rassurera peut-être pas les autres pays qui se trouvent dans une situation similaire.

"Je ne suis pas sûr que les trois années qui ont été nécessaires pour faire aboutir la Zambie recommandent le cadre commun à d'autres pays qui pourraient être techniquement éligibles pour demander le traitement du cadre commun", a déclaré à Reuters Lee Buchheit, avocat et expert chevronné en matière de dette souveraine.