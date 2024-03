Le vétéran de la gauche George Galloway a remporté le vote pour devenir le nouveau législateur de la ville anglaise de Rochdale vendredi, promettant d'être une épine dans le pied du parti travailliste d'opposition avant les élections nationales qu'il est pressenti pour remporter.

Après avoir mené une campagne pro-palestinienne, M. Galloway a conquis une grande partie de la communauté musulmane de Rochdale en attaquant à la fois le parti travailliste et les conservateurs au pouvoir en Grande-Bretagne pour leur soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas, faisant d'un conflit étranger le principal enjeu - ce qui est inhabituel dans une élection partielle où les préoccupations locales dominent habituellement.

Élu au Parlement pour la septième fois, M. Galloway sera une source d'irritation pour le parti travailliste, auquel il a appartenu avant d'en être éjecté pour avoir critiqué Tony Blair, alors premier ministre, au sujet de la guerre en Irak. Il est même allé jusqu'à dire que l'assassinat de Blair serait "moralement justifié" pour l'implication de la Grande-Bretagne.

Sa victoire souligne les divisions de la Grande-Bretagne sur la guerre entre Israël et le Hamas, qui en est à son cinquième mois et qui a fait descendre dans les rues britanniques des manifestants soutenant les deux camps.

Selon les autorités sanitaires palestiniennes, plus de 30 000 personnes ont été tuées au cours de la campagne militaire israélienne à Gaza. Cette campagne fait suite à une attaque menée par des militants du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, au cours de laquelle, selon Israël, 1 200 personnes ont été tuées et 254 ont été prises en otage.

Les législateurs britanniques ont été menacés de devoir faire davantage pour mettre fin aux combats à Gaza.

Avec les élections nationales qui auront lieu plus tard dans l'année, le retour de M. Galloway au parlement sera de courte durée, mais explosif. Il a accusé le chef du parti travailliste, Keir Starmer, d'être "à la botte d'Israël".

M. Galloway a obtenu 12 335 voix, contre 6 638 pour David Tully, candidat indépendant arrivé en deuxième position. L'ancien candidat travailliste, Azhar Ali, est arrivé en quatrième position, le parti d'opposition lui ayant retiré son soutien après qu'il ait été enregistré en train d'épouser des théories conspirationnistes sur Israël.

"Keir Starmer, c'est pour Gaza", a déclaré M. Galloway dans son discours de victoire.

UN CASSE-TÊTE POUR LES TRAVAILLISTES

Le taux de participation a été faible (39,7 %).

C'est la première fois que le parti de gauche de Galloway, le Workers Party of Britain, est représenté au Parlement.

Pour certains habitants de Rochdale, une ancienne ville de filature de coton proche de Manchester, l'élection partielle, déclenchée par le décès du député travailliste Tony Lloyd le mois dernier, n'a pas réussi à leur offrir un choix clair d'une personne déterminée à aider leur ville, classée parmi les 5 % d'autorités locales anglaises les plus défavorisées en 2019.

M. Galloway a également fait campagne pour le rétablissement des services de maternité à Rochdale, mais c'est son message sur Gaza qui a résonné le plus fort.

Il a promis de s'exprimer sur la question de Gaza au Parlement, défiant ainsi le parti travailliste, qui avait initialement soutenu Israël après l'attaque du 7 octobre. Depuis, le parti a modifié sa position pour appeler à un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

C'est un casse-tête dont Starmer se passerait bien. Il s'est efforcé de maintenir l'unité du parti sur la question de Gaza. Il a évité d'avoir à exposer ses divisions la semaine dernière, lorsque son parti a été autorisé à présenter sa propre position sur un cessez-le-feu.

M. Galloway, personnage haut en couleur qui s'est fait connaître après s'être fait passer pour un chat dans une émission de télé-réalité en 2006, tentera d'exploiter les divisions du parti travailliste.

"Je me rendrai à la Chambre des communes comme une tornade... si vous m'élisez. (Le Premier ministre) Rishi Sunak et Keir Starmer seront terrifiés lorsqu'ils me verront franchir les portes", a-t-il déclaré aux électeurs, selon le journal Times.