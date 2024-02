Moins de 3% d'inflation aux Etats-Unis ?

Il y a eu un petit creux d'activité hier sur les marchés boursiers, peut-être somnolents à cause de la fermeture de nombreuses places asiatiques. Cela n'a pas empêché l'Europe boursière de revenir sur ses records, en attendant la publication cet après-midi de l'inflation américaine de janvier, qui va relancer les calculs d'apothicaire sur la date de la première baisse de taux aux Etats-Unis. On a aussi eu droit à pas mal de trucs bizarres : ARM qui n'arrête pas de flamber, Joe Biden sur TikTok et des souvenirs de 1998.