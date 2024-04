* Les traders attendent le rapport mensuel de l'USDA sur les récoltes et le rapport de la Conab jeudi.

* Les analystes estiment que l'USDA devrait réduire les stocks de maïs aux Etats-Unis

* Les analystes pensent qu'il y a plus de soja au Brésil que les estimations de la Conab.

CHICAGO, 10 avril (Reuters) - Le soja du Chicago Board of Trade a reculé mercredi après avoir atteint son plus bas niveau en un mois, les opérateurs attendant le rapport sur l'offre et la demande du ministère américain de l'Agriculture et les prévisions de récolte de la Conab au Brésil.

Les analystes attendent les rapports de jeudi pour donner un sens aux estimations divergentes de l'USDA et de la Conab sur les récoltes brésiliennes. Le maïs et le blé ont progressé, les opérateurs ayant ajusté leurs positions.

"Beaucoup d'acteurs du marché pensent simplement qu'il y a plus de soja que ce que Conab indique", a déclaré Michael Cordonnier de Soybean & Corn Advisor.

Selon le rapport de l'USDA, les stocks de maïs en fin de campagne 2023-24 aux Etats-Unis devraient tomber à 2,102 milliards de boisseaux, contre 2,172 milliards le mois dernier, d'après une enquête menée par Reuters auprès d'analystes. Ils prévoient une augmentation des stocks de blé et de soja.

"Nous nous préparons à un rapport un peu baissier", a déclaré Ted Seifried, vice-président du Zaner Group.

"Si nous n'en tirons pas quelque chose de positif, je pense que nous pourrions être en difficulté jusqu'à ce que nous ayons un problème météorologique.

Le beau temps a favorisé la récolte de maïs en Argentine, a déclaré M. Cordonnier, bien qu'il ait averti que la maladie du maïs avait un impact sur les rendements dans ce pays.

"Tout le monde s'attend à ce que le maïs planté plus tard en Argentine ait un rendement beaucoup plus faible", a-t-il déclaré.

Après la fermeture des marchés, la bourse argentine des céréales de Rosario a réduit ses prévisions pour la récolte de maïs de 2023/24 à 50 millions de tonnes métriques, contre 57 millions précédemment, en citant

la maladie du maïs spiroplasma

transmise par les cicadelles.

Le maïs CBOT le plus actif a gagné 3 cents à 4,34 - 1/4 le boisseau, tandis que le soja a perdu 9-3/4 cents à 11,64 - 3/4 le boisseau. Le blé CBOT a progressé de 3/4 de cents à 5,58 - 1/2 le boisseau.

L'USDA a confirmé des ventes privées de 254 000 tonnes métriques de soja américain pour livraison à des destinations non divulguées au cours de la campagne de commercialisation qui débutera le 1er septembre 2024. (Reportage de Renee Hickman ; reportages complémentaires de Tom Polansek à Chicago, Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; Rédaction de Barbara Lewis et Marguerita Choy)