La Banque Scotia du Canada a nommé lundi un vétéran du secteur bancaire, Travis Machen, au poste de directeur général et de chef de groupe de son unité mondiale des services bancaires et des marchés (GBM), à compter du 6 mai.

M. Machen, qui sera basé à New York et à Toronto, mettra en œuvre la stratégie de la Banque Scotia en matière de services bancaires mondiaux et se concentrera sur l'élargissement de l'offre de produits et l'augmentation du nombre de clients principaux.

L'unité GBM de la Banque Scotia offre aux entreprises clientes des services de prêt et de transaction, des conseils en matière de banque d'investissement et l'accès aux marchés financiers dans plus de 20 pays.

Dans ses dernières fonctions, M. Machen était directeur général et responsable des banques, des produits diversifiés et de l'infrastructure financière à la banque d'investissement américaine Morgan Stanley.

Auparavant, M. Machen, qui est banquier depuis plus de 25 ans, travaillait chez JPMorgan Chase.