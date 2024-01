Les contrats à terme sur les porcs maigres et les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange étaient principalement en baisse vendredi, les inquiétudes concernant les conditions météorologiques hivernales et la faiblesse de la demande à l'exportation ayant incité certains investisseurs à se défaire de leurs positions.

En revanche, les contrats à terme sur les bovins d'engraissement se sont raffermis, soutenus par la chute des contrats à terme sur le maïs à leur plus bas niveau depuis trois ans après la publication par le gouvernement américain de données sur les récoltes montrant des réserves mondiales plus importantes que prévu, ont indiqué les analystes.

Les opérateurs ont déclaré qu'ils suivaient de près les tempêtes hivernales qui traversent certaines régions du centre des États-Unis, où les températures glaciales menacent les troupeaux américains.

Le froid glacial a tendance à ralentir la prise de poids des bovins, tandis que les conditions dangereuses ont perturbé les déplacements du bétail, bloqué les travailleurs du secteur de la viande et fermé les usines de transformation.

Dans la Corn Belt, une forte dépression qui traverse la moyenne vallée du Mississippi produit de la neige poussée par le vent depuis le Nebraska jusqu'au lac Michigan, a indiqué le ministère américain de l'agriculture dans un bulletin météorologique quotidien.

"Les conditions de blizzard dans l'Iowa et ses environs perturbent les déplacements et augmentent le stress du bétail, d'autant plus que la tempête d'aujourd'hui survient quelques jours seulement après la précédente chute de neige, qui a atteint son maximum le 9 janvier", selon le rapport du ministère américain de l'agriculture.

Vendredi, les conditionneurs de viande ont abattu environ 105 000 bovins, contre 124 000 il y a une semaine, selon l'USDA. Les conditionneurs ont également abattu environ 332 000 porcs vendredi, contre 489 000 porcs il y a une semaine.

"Avec ces tempêtes, personne ne veut surpayer des bovins ou des porcs qui ne peuvent être livrés ou transformés", a déclaré Karl Setzer, partenaire de Consus Ag Consulting. "C'est une mentalité de refus du risque sur le marché.

Les contrats à terme les plus actifs de la CME pour les bovins vivants de février ont baissé de 0,425 cent à 171,375 cents la livre.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de mars ont terminé en hausse de 0,300 cent, à 227,700 cents la livre.

Et les contrats à terme sur les porcs maigres de février du CME ont terminé en baisse de 0,700 cent à 77,900 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction de Shounak Dasgupta)