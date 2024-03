Le président Vladimir Poutine a remporté une victoire record dans l'ère post-soviétique lors des élections russes de dimanche, consolidant ainsi son emprise sur le pouvoir, bien que des milliers d'opposants aient manifesté à midi devant les bureaux de vote et que les pays occidentaux aient déclaré que le scrutin n'avait été ni libre ni équitable.

Voici les principaux enseignements à tirer de cette élection.

LA DOMINATION DE POUTINE

La victoire de M. Poutine n'a jamais fait l'ombre d'un doute, mais son ampleur est inédite par rapport aux normes post-soviétiques.

Il reste populaire à l'intérieur de la Russie au milieu d'une confrontation avec l'Occident au sujet de la guerre en Ukraine, il n'a pas de rivaux intérieurs sérieux et il contrôle totalement l'État russe.

M. Poutine a remporté 87,3 % des suffrages, soit 76 millions de voix, ce qui constitue de loin le plus grand glissement de terrain de l'histoire de la Russie post-soviétique, selon les résultats officiels. Le taux de participation a dépassé les 77 %, ce qui constitue également le taux le plus élevé de l'histoire post-soviétique de la Russie.

"J'ai rêvé d'une Russie forte, indépendante et souveraine. Et j'espère que les résultats du vote nous permettront à tous, avec le peuple russe, d'atteindre ces objectifs", a-t-il déclaré aux journalistes.

Pour le Kremlin, le résultat du scrutin montre au monde entier l'unité et la force de la Russie dans le contexte de la plus grave crise des relations avec l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962.

GUERRE D'UKRAINE

Poutine a considéré sa réélection comme une approbation de sa guerre en Ukraine, ce qui lui donne une plus grande marge de manœuvre intérieure - et du temps.

Les chefs des services d'espionnage occidentaux estiment que la guerre se trouve à un carrefour qui pourrait déboucher sur une défaite symbolique pour l'Occident ou pour la Russie, qui contrôle désormais près d'un cinquième du territoire ukrainien.

William Burns, directeur de la Central Intelligence Agency des États-Unis, a déclaré ce mois-ci que si l'Occident pouvait apporter davantage d'aide à l'Ukraine, celle-ci pourrait se maintenir sur les lignes de front en 2024, reprendre l'initiative, puis négocier en position de force et s'ancrer à l'Ouest.

Sans ce soutien, l'Ukraine pourrait être confrontée à un "avenir bien plus sombre", a déclaré M. Burns, ajoutant que le succès de la Russie dans la guerre "attiserait les ambitions des dirigeants chinois dans des domaines allant de Taïwan à la mer de Chine méridionale".

Poutine estime qu'il a plus de force de frappe en Ukraine que les États-Unis.

L'OUEST

L'Occident a déclaré que l'élection n'était pas libre et équitable, mais n'a pas dit qu'il refuserait de reconnaître Poutine comme dirigeant de la Russie.

Certains militants de l'opposition russe vivant en Europe ont demandé à l'Occident de déclarer que les élections étaient illégitimes et qu'elles n'avaient rien à voir avec Poutine.

Le Kremlin affirme qu'il ne se soucie pas de ce que dit l'Occident, car il s'agit d'un groupe de puissances hostiles en guerre contre la Russie en Ukraine.

En revanche, le président chinois Xi Jinping, le premier ministre indien Narendra Modi et les dirigeants de l'Iran et de la Corée du Nord ont félicité Poutine pour sa victoire électorale et ont cherché à resserrer les liens avec la Russie, soulignant ainsi les divisions mondiales que la guerre en Ukraine a révélées et exacerbées.

L'OPPOSITION RUSSE

L'opposition russe anti-Kremlin avait présenté l'élection comme une feuille de vigne démocratique ornant ce qu'elle considère comme une dictature corrompue.

Des milliers de personnes se sont rendues dans les bureaux de vote en Russie et dans les capitales du monde entier à midi dimanche pour participer à ce que l'opposition a qualifié de manifestation pacifique mais symbolique contre M. Poutine.

Bien que les organisateurs aient déclaré que la manifestation avait été un succès, elle a également illustré la faiblesse de l'opposition anti-Poutine en Russie.

Allant des libéraux pro-occidentaux et des monarchistes aux communistes et aux ultra-nationalistes, l'opposition est divisée par des questions de stratégie et d'idéologie.

Alexei Navalny, le plus grand leader de l'opposition russe, est mort le 16 février dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique. D'autres dirigeants sont en prison ou en exil à l'étranger, tandis que la répression de la dissidence n'a cessé de s'intensifier depuis le début de la guerre en Ukraine.

Sur les trois candidats autorisés à se présenter à l'élection contre Poutine, le communiste Nikolaï Kharitonov a obtenu 4,3 %, Vladislav Davankov du parti Nouveau Peuple 3,9 % et Leonid Slutsky, chef du parti libéral démocrate nationaliste, 3,2 %.

Les autorités ont empêché deux candidats anti-guerre, Boris Nadezhdin et Yekaterina Duntsova, de se présenter, invoquant des irrégularités dans leur dossier.

Les résultats officiels ont montré que les régions de Tchétchénie et du Daghestan, dans le Caucase du Nord, et les régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk, contrôlées par la Russie, bénéficiaient de certains des plus forts taux de soutien de M. Poutine.