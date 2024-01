Zurich (awp) - L'agence de voyage Hotelplan a vu ses recettes bondir d'un cinquième sur l'exercice annuel 2022/2023 clos fin octobre. Le chiffre d'affaires a atteint 1,73 milliard de francs suisses, précise mercredi l'entreprise détenue par Migros.

Plus grande division, comptant pour quasiment la moitié des revenus du groupe, Volume Tour Operating, spécialiste des vacances balnéaires, a encaissé 857,6 millions l'année dernière. Portée par ses marques Hotelplan, Vacances Migros et vtours, ainsi que les activités de courtier aérien, la division a fusionné ses systèmes informatiques suisse et allemand pour améliorer l'efficience. En nombre de passagers, les destinations les plus vendues ont regroupé la Turquie en première position, suivie par l'Espagne et la Grèce.

Du côté des activités de tour-opérateur, Hotelplan Suisse a engrangé des revenus de 227,7 millions de francs suisses, en progression de 44% sur un an. Cette division regroupe les marques Travelhouse et Tourisme pour tous, spécialiste du voyage individuel. Elle comprend également la distribution de certains produits sur l'ensemble des canaux de vente, y compris au sein des 82 agences Hotelplan en Suisse, ainsi que les activités promotionnelles des deux marques Hotelplan et Vacances Migros.

Alors que les Etats-Unis, le Canada et la Thaïlande étaient les trois premières destinations pour les voyages sur mesure, pour les agences Hotelplan, on retrouvait dans l'ordre l'Espagne, la Grèce et la Turquie.

Rebond des voyages d'affaires

De son côté, Hotelplan UK a encaissé 212,4 millions de livres (environ 232,3 millions de francs suisses), en hausse de 40,7% sur un an. Les destinations préférées des Britanniques servis par l'agence ont regroupé la Finlande, la France et l'Autriche.

La filiale spécialisée dans les logements de vacances, Interhome, a quant à elle vu ses ventes croître de 5,1% sur un an à 389,7 millions de francs suisses. Elle propose environ 40'000 locations de vacances, réparties dans 26 pays. La France, l'Italie et la Suisse sont les premières destinations des hôtes optant pour ses services.

Dévouées au tourisme d'affaires, les filiales BTA First Travel et Finass Reisen ont également enregistré une évolution positive de leur activité, mais leur contribution aux recettes totales reste marginale. La première a engrangé 10,3 millions de recettes (+37,6% sur un an) et la seconde 6,7 millions (+19,0%).

En fin d'exercice, Hotelplan comptait 2485 collaborateurs, effectif incluant désormais le personnel de nettoyage employé par Interhome.

Un montant de 2,2 millions de francs suisses, auquel a contribué la clientèle en acceptant de compenser ses émissions de CO2, a été reversé pour la protection du climat.

