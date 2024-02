L'action Coinbase a bondi de plus de 25% depuis que la société a révélé, le 14 février, des bénéfices qui ont largement dépassé les attentes pour le quatrième trimestre de 2023, notamment en raison de la recrudescence des volumes de transactions sur la plateforme. Cette hausse s'explique par un vent d'optimisme qui a soufflé sur le marché des cryptomonnaies en fin d'année dernière, avec une valorisation totale du marché qui a gonflé de 52% rien qu'au dernier trimestre.

Les revenus des transactions sont en berne



La société américaine a enregistré des performances remarquables au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année 2023. Le coup de pouce donné par la SEC, le gendarme boursier américain, avec l'approbation des premiers ETF Bitcoin Spot américains en janvier a été comme un signal de départ pour les investisseurs, qui se sont rués sur les cryptomonnaies avant même que la cloche de l'approbation des ETF ne sonne.

Les revenus des transactions de Coinbase au quatrième trimestre ont connu une augmentation significative de 64 % en glissement annuel, atteignant 529,3 millions de dollars, dans un contexte de reprise plus large du marché des cryptomonnaies. Malgré cette impressionnante performance trimestrielle, les revenus de l'entreprise pour l'ensemble de l'année 2023 ont été inférieurs de 36 % à ceux de 2022.

Revenus totaux

Coinbase

Mais Coinbase se rattrape ailleurs

Et ce n'est pas tout : les transactions institutionnelles sur Coinbase ont fait un saut de géant de 160% d'un trimestre à l'autre au quatrième trimestre, et les transactions de détail n'ont pas été en reste avec une croissance robuste de 79%. Les clients particuliers ont été les MVP, en représentant 93% des revenus de transaction durant cette période.

Dans une quête de diversification de ses revenus, Coinbase a boosté ses revenus d'abonnement et de services de 78% d'une année sur l'autre, pour culminer à 1,4 milliard de dollars pour l'exercice 2023. Ces revenus viennent d'un cocktail de récompenses de blockchain, de services de garde, et de revenus d'intérêts sur les prêts aux clients, sans oublier les frais des émetteurs de stablecoins. Résultat ? Ils représentent maintenant 48% des revenus nets de l'entreprise, contre 25% l'année précédente. Au final, en diversifiant ses sources de revenus, Coinbase joue habilement sur plusieurs tableaux pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plus sérieusement, cette réorientation stratégique vers des services non liés aux transactions est une mesure clé pour réduire la volatilité des revenus de la société.

Revenus nets en % des abonnements et services VS ceux liés aux transactions

Coinbase

Et pour couronner le tout, Coinbase a réussi à tailler dans ses dépenses d'exploitation, les réduisant de 45% entre 2022 et 2023.

Dépenses d'exploitation

Coinbase

Les changements dans la structure des dépenses d'exploitation, combinés à une augmentation des volumes de transactions ainsi qu'à la croissance des revenus d'abonnement/service non liés au trading, ont poussé Coinbase vers un solide territoire d'EBITDA ajusté l'année dernière. Coinbase a fini l'année fiscale 2023 sur un EBITDA ajusté de 963,7 millions de dollars, avec une hausse vertigineuse de 1,3 milliard de dollars par rapport à l'année d'avant. L'ascension du bitcoin de moins de 16 000 dollars en novembre 2022 à presque 52 000 dollars début 2024 a vraiment mis du piment dans les résultats de Coinbase.

Vue panoramique des états financiers de la société

Coinbase

Des risques subsistent

La route est encore longue et semée d'embûches pour Coinbase. Les défis réglementaires, que ce soit sur le territoire américain ou à l'échelle internationale, sont toujours dans le rétroviseur, et les montagnes russes des prix des cryptos peuvent toujours donner le vertige d’une année sur l’autre. L'entreprise a certes atténué certains risques en diversifiant ses revenus et en réduisant ses coûts, mais la nature volatile du marché des cryptomonnaies reste un sujet de préoccupation à moyen terme.