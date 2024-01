L'entrée en scène des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant du bitcoin a marqué un tournant dans la cryptosphère, mais pas dans le sens anticipé. Depuis leur approbation, le cours du bitcoin a subi une chute de 15%. La vente d'actions du GBTC de Grayscale a alimenté cette tendance. Comment ? On y revient dans l’Analyse Cryptique après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Toujours plus de détenteurs de cryptomonnaies

En 2023, le nombre de détenteurs de cryptomonnaies a augmenté de 34%, passant de 432 millions à 580 millions, selon un rapport de Crypto.com. Cette hausse est naturellement attribuée en grande partie à l’envolée du cours du bitcoin (BTC) et de l’ether (ETH) en 2023. Le bitcoin reste la cryptomonnaie la plus détenue, avec une augmentation de 33% du nombre de ses détenteurs en 2023, toujours selon Crypto.com.

Nombre de détenteurs de cryptomonnaies en 2023 (en millions)

Crypto.com





France : Vers une imposition des stablecoins ? La Cour des comptes française a publié un rapport dans lequel elle propose d'imposer les conversions entre cryptomonnaies et stablecoins, afin de renforcer la fiscalité des crypto-actifs. Cette proposition suggère donc de remplacer l'imposition actuelle sur l'utilisation des stablecoins pour des paiements par une taxe au moment de la conversion entre cryptomonnaies et stablecoins. Ainsi, avec cette proposition, le calcul de l'impôt ne se fera plus au moment de la cession pour l'achat d'un bien ou d'un service, mais au moment de la conversion entre la cryptomonnaie et le stablecoin qui permettra cette opération. Affaire à suivre. Suisse : Un pas de plus vers la tokenisation La FINMA, le régulateur financier suisse, a donné son approbation à la startup Taurus pour étendre sa plateforme TDX de trading d'actifs tokenisés aux particuliers, un service auparavant réservé aux investisseurs professionnels. Cette évolution marque un pas important vers la démocratisation de la tokenisation d’actifs réels. Taurus, en collaboration avec la Deutsche Bank, favorise ainsi l'accès plus facile aux actifs tokenisés, y compris des tokens fongibles et non fongibles (NFTs). Cette avancée renforce la position de la Suisse comme leader européen en matière d'innovation dans le secteur des cryptomonnaies et de la tokenisation. Le patron de Binance contraint de rester aux Etats-Unis ? Changpeng Zhao, l'ex-PDG de Binance, bloqué aux États-Unis pour un procès, a tenté de retourner aux Émirats Arabes Unis en bloquant 4.5 milliards de dollars de ses parts dans Binance comme caution pour visiter un proche malade. Sa demande a été refusée malgré la caution proposée. Actuellement, il est en liberté aux États-Unis contre une caution de 175 millions de dollars, en attendant son verdict le 23 février pour blanchiment d'argent, risquant 18 mois de prison et ayant déjà payé une amende de 50 millions de dollars. Block 2 : L'Analyse Cryptique de la semaine Le cours du bitcoin a chuté de 15% depuis l'approbation des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant du bitcoin. BTC/USD

Zonebourse

L’euphorie qui régnait dans la cryptoshpère, et même en-dehors de ses frontières, avant l’approbation des ETF s’est donc drastiquement calmée. Une raison principale peut expliquer cet effondrement du cours du BTC : la vente d'actions du GBTC de Grayscale.

Plus précisément, Katie Greifeld, de Bloomberg, fait état d'une sortie importante de plus de 3,4 milliards de dollars en un peu plus d'une semaine.

Les sorties sur le GBTC

Bloomberg

Avant d'être converti en ETF au comptant le 11 janvier, le GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) était un fonds fiduciaire à capital fixe. Le flottant n'augmentait que dans des fenêtres restreintes où les institutions recevaient des actions en échange de bitcoins.

Pour rappel, le "flottant" dans le contexte du GBTC se réfère au nombre d'actions disponibles pour le trading sur le marché ouvert. Plus spécifiquement, pour les fonds comme le GBTC, le flottant représente le nombre d'actions qui ne sont pas détenues par des investisseurs à long terme ou des insiders, et qui sont donc librement échangeables sur le marché. Cela signifie que le nombre d'actions en circulation (le flottant) n'augmentait que pendant des périodes spécifiques. Ces périodes étaient les fenêtres pendant lesquelles les institutions pouvaient échanger des bitcoins contre des actions du fonds. En dehors de ces fenêtres, le flottant restait fixe, et aucune nouvelle action n'était créée.

Evidemment, un flottant plus élevé signifie généralement une meilleure liquidité, ce qui permet aux actions d'être achetées et vendues plus facilement sur le marché.

Pendant les six premières années de son existence, le GBTC s'est négocié avec une prime par rapport à la valeur liquidative. Petite précision, la "prime" dans le contexte des produits comme le GBTC, désigne la différence entre le prix de l'actif sur le marché et sa valeur intrinsèque ou valeur liquidative (NAV, Net Asset Value).

En termes simples, si un fonds comme le GBTC se négocie à une "prime", cela signifie que son prix sur le marché est supérieur à la valeur réelle des actifs sous-jacents qu'il détient. Par exemple, si le GBTC détient des bitcoins dont la valeur totale est de 100 millions de dollars, mais que la valeur de marché du GBTC est de 110 millions de dollars, alors il se négocie avec une prime de 10%.

Inversement, un fonds se négocie avec une "décote" lorsque son prix sur le marché est inférieur à sa valeur liquidative. Cela peut arriver pour diverses raisons, comme des préoccupations concernant la gestion du fonds, des restrictions sur la liquidité ou des changements dans la demande des investisseurs.

Dans le cas du GBTC, il s'est historiquement négocié avec une prime par rapport à la valeur liquidative de ses bitcoins sous-jacents, ce qui signifie que les investisseurs étaient prêts à payer plus que la valeur réelle des bitcoins détenus par le GBTC pour bénéficier de l'exposition au bitcoin via un instrument d'investissement traditionnel. Mais au cours de l’année 2022, le GBTC s’est négocié avec une décote de 48% avant de commencer à remonter au pair lorsqu'il a été converti en ETF le 11 janvier.

Le GBTC retrouve sa valeur avec le bitcoin

Bloomberg

Pour rien arranger, selon le média CoinDesk, l’équipe en charge de la faillite de FTX aurait vendu un nombre très important de GBTC : 22 millions au total, soit environ 1 milliard de dollars. La bourse en faillite s'est donc débarrassée de ses positions dans l'ETF Grayscale Bitcoin Trust nouvellement converti, et ces sorties sont destinées à être utilisées pour rembourser les créanciers plutôt que d'être recyclées dans des ETF Bitcoin concurrents dont les frais sont moins élevés.



Malgré tout, même avec la vente massive du GBTC, il y a eu un afflux net de plus d'un milliard de dollars dans ces ETF bitcoin au comptant.

Cerise sur le gâteau, en ce qui concerne les frais de gestion, le GBTC n’a pas tous les atouts pour attirer les nouveaux crypto-investisseurs. La plupart des onze ETF ont des frais extrêmement bas, à l'exception du GBTC, qui a abaissé ses frais de gestion de 2,0 % à 1,5 %.





Frais de gestion sur les ETF Bitcoin Spot

SEC

Au final, de nombreux investisseurs profitent de cette situation pour prendre des profits sur le GBTC, tandis qu'une partie d'entre eux transfert leurs fonds vers des ETF affichant des frais de gestion plus faibles.

De son côté, Coinbase apparaît comme un grand gagnant de ce lancement d'ETF, en tant que dépositaire de bitcoins de huit des fonds. Mais Fidelity assure sa propre garde, VanEck utilise Gemini et Hashdex utilise BitGo.

Deux autres facteurs peuvent expliquer le vacillement du bitcoin, notamment le vieil adage boursier "achetez la rumeur, vendez la nouvelle", ainsi que certains des suspects macroéconomiques comme la remontée du dollar américain ces derniers jours, qui est historiquement corrélé négativement avec l’évolution du bitcoin.

Ainsi, les prédictions antérieures selon lesquelles l'introduction des ETF propulserait le bitcoin à des niveaux sans précédent, jusqu'à atteindre 100 000 dollars, semblent pour le moment enterrées.

Pour finir sur une note positive, malgré les frictions sur le cours du bitcoin, le réseau reste toujours intact. Le taux de hachage du réseau est sur un niveau record, le logiciel de Bitcoin fonctionne exactement comme prévu, produisant bloc après bloc de transactions. Et au final, grâce à ces 11 ETF, davantage de personnes ont accès à l'achat de bitcoins aujourd'hui qu'il y a deux semaines.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

Bitwise devient le premier ETF Bitcoin à divulguer les adresses de détention de BTC (Bitcoin Magazine, en anglais)



Si les ETF bitcoin sont si géniaux, pourquoi le bitcoin baisse ? (FT Alphaville, en anglais)