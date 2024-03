La production industrielle de la Corée du Sud a augmenté en février au rythme le plus rapide depuis six mois, tandis que les ventes au détail ont chuté, selon des données officielles publiées vendredi.

L'indice de la production industrielle a augmenté de 3,1% en février sur une base mensuelle corrigée des variations saisonnières, après une baisse de 1,5% en janvier, selon Statistics Korea.

Cette hausse a été plus rapide que celle de 0,5% annoncée par les économistes interrogés par Reuters, et c'est la hausse mensuelle la plus rapide depuis le mois d'août.

Les ventes au détail ont chuté de 3,1%, après une hausse de 1,0% le mois précédent, marquant la plus forte baisse depuis juillet. (Rapporté par Jihoon Lee ; édité par Himani Sarkar)