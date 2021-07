Coronavirus-La France renforce ses mesures de contrôle aux frontières

PARIS, 17 juillet (Reuters) - La France exigera désormais un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures pour accepter sur son territoire les voyageurs non vaccinés en provenance du Royaume-Uni, mais aussi de cinq pays de l'Union européenne où la circulation du COVID-10 est jugée préoccupante, a annoncé samedi Jean Castex.

Dans un communiqué, le Premier ministre précise que le délai pour réaliser un test est ramené de 48 heures à 24 heures pour les voyageurs non vaccinés au départ du Royaume-Uni, et de 72 heures à 24 heures pour les voyageurs non vaccinés au départ d'Espagne, du Portugal, de Grèce, de Chypre et des Pays-Bas.

Ces mesures entreront en vigueur dimanche à minuit. (Tangi Salaün)