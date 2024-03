LE CAIRE, 29 mars (Reuters) - Des frappes israéliennes ont fait 38 morts tôt vendredi à Alep, en Syrie, dont cinq membres du Hezbollah, ont déclaré deux sources de sécurité à Reuters.

Le ministère syrien de la Défense avait déclaré plus tôt vendredi qu'un certain nombre de civils ainsi que du personnel militaire avaient été tués après qu'Israël et des groupes militants ont lancé des attaques contre Alep.

Les frappes israéliennes ont visé plusieurs zones des environs d'Alep vers 01h45 (22h45 GMT), selon le ministère.

Ces frappes ont coïncidé avec des attaques de drones lancées depuis Idlib et l'ouest d'Alep par des groupes décrits par le ministère comme des "organisations terroristes". Ces attaques visaient des civils à Alep et dans des environs, selon le ministère.

Le ministère n'a pas fourni de bilan précis et n'a pas indiqué si les victimes avaient péri dans les frappes israéliennes ou les attaques lancées par les groupes militants.

"Cette agression s'est conclue par le martyre et les souffrances de civils et de personnel militaire. (Elle a également) provoqué des dégâts matériels", a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire.

(Laila Bassam et Hatem Maher; version française Camille Raynaud)