Des images satellites du haut-fond de Scarborough, en mer de Chine méridionale, montrent une nouvelle barrière flottante à l'entrée du haut-fond, près de l'endroit où les navires philippins et les garde-côtes chinois ont eu de fréquents accrochages.

L'une des images prises par Maxar Technologies le 22 février et visionnées par Reuters montre la barrière bloquant l'embouchure du haut-fond, où les garde-côtes chinois ont affirmé la semaine dernière avoir repoussé un navire philippin "s'introduisant illégalement" dans les eaux de Pékin.

Les Philippines, qui ont déployé la semaine dernière un navire du Bureau des pêches et des ressources aquatiques (BFAR) pour patrouiller dans le haut-fond et transporter du carburant aux pêcheurs philippins de la zone, ont déclaré que les affirmations de la Chine étaient "inexactes" et que les activités de Manille dans cette zone étaient légales.

La Chine revendique le haut-fond de Scarborough, bien qu'il se trouve à l'intérieur de la zone économique exclusive de 200 milles nautiques des Philippines. Un tribunal d'arbitrage international de La Haye a déclaré en 2016 que les revendications de la Chine n'avaient aucun fondement juridique, une décision que Pékin a rejetée.

L'atoll est donc l'un des éléments maritimes les plus contestés d'Asie et un point d'ignition pour les conflits diplomatiques concernant la souveraineté et les droits de pêche.

L'image satellite vient étayer un rapport et une vidéo diffusés par les garde-côtes philippins (PCG) dimanche, montrant deux bateaux pneumatiques des garde-côtes chinois déployant des barrières flottantes à l'entrée du haut-fond le 22 février.

Le PCG a déclaré qu'un navire des garde-côtes chinois a suivi le navire de la BFAR, "a effectué des manœuvres de blocage" à environ 1,3 miles nautiques (2,4 km) du haut-fond, et s'en est approché de près.

"Nous pouvons supposer que (la barrière) est destinée aux navires du gouvernement philippin, car ils l'installent chaque fois qu'ils surveillent notre présence à proximité du BDM", a déclaré Jay Tarriela, porte-parole des garde-côtes philippins, en référence à Bajo de Masinloc, le nom donné par Manille au haut-fond.

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que "Huangyan Dao", le nom donné par la Chine au banc, était "le territoire inhérent de la Chine".

"Récemment, les Philippines ont pris une série de mesures pour violer la souveraineté de la Chine dans les eaux du banc, a-t-elle déclaré. "La Chine doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement sa souveraineté territoriale et ses droits et intérêts maritimes.

Une autre image satellite a montré ce que Maxar Technologies a décrit comme une "possible interception par la Chine d'un navire de la BFAR" dans le haut-fond de Scarborough.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, où transitent plus de 3 000 milliards de dollars de marchandises par an. Ses revendications territoriales chevauchent celles des Philippines, du Viêt Nam, de la Malaisie et du Brunei.

"Ce que nous observons aujourd'hui sur le Scarborough Shoal est probablement le début de la riposte de Pékin à la riposte de Manille", a déclaré Ian Storey, chercheur principal à l'Institut ISEAS-Yusof Ishak de Singapour.

Depuis que le président Ferdinand Marcos Jr a pris ses fonctions en juin 2022, les Philippines ont contesté la présence de la Chine à Scarborough et ses tentatives d'empêcher le réapprovisionnement des troupes philippines stationnées sur le Second Thomas Shoal.

"Les tentatives de la Chine d'empêcher les pêcheurs philippins de pêcher sur le haut-fond de Scarborough sont absolument illégales", a déclaré M. Storey. "La décision du tribunal arbitral de 2016 a donné aux pêcheurs des deux pays le droit d'y pêcher. Manille ne fait que soutenir les droits légitimes des pêcheurs philippins".

Le haut-fond est convoité pour ses abondantes réserves de poissons et pour son étonnant lagon turquoise qui sert de refuge aux navires en cas de tempête.

Les Chinois ont retiré la barrière quelques heures après le départ du navire de la BFAR, a indiqué M. Tarriela. Les photos ne permettent pas de déterminer clairement la solidité de la barrière et si elle aurait pu constituer un obstacle pour des navires de guerre plus importants.

Dans un article paru dimanche, le média d'État Global Times a déclaré que "les Philippines ont abusé et saboté unilatéralement le fondement de la bonne volonté de Pékin à l'égard de Manille", qui permettait aux pêcheurs philippins d'opérer à proximité, en travaillant contre la souveraineté et la juridiction de la Chine.

"Si ces provocations persistent, la Chine pourrait être contrainte de prendre des mesures plus efficaces pour contrôler la situation", indique l'article, citant des experts.