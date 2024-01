Il est des jours comme cela où rien ne se passe comme prévu. C’est ce que l’euro - s’il pouvait parler – pourrait se dire à l’issue de la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. En effet, si celle-ci a maintenu ses taux directeurs inchangés, on aurait pu s’attendre à ce que cela se traduise par un raffermissement de la monnaie unique. Que nenni ! En tous cas, pas face aux devises historiquement liées au cours du baril de pétrole.

Simple coïncidence ou réelle corrélation ? Quoi qu’il en soit, il est intéressant de constater que le rebond du pétrole, qui vient de sortir par le haut de son canal de baisse en cours depuis fin septembre dernier, se traduit également par un regain d’appétit sur certaines devises liées à cette matière première. Pour l’illustrer, nous vous invitons à regarder de plus près l’évolution des cours de l’EURCAD et de l’EURNOK.

Source : Bloomberg

L’EURCAD évolue depuis 2023 à l’intérieur d’un canal légèrement descendant de bornes 1.50-1.41. Plus intéressant, depuis quelques semaines, il consolide à plat entre 1.47 et 1.45. La cassure de ce support devrait relancer la dynamique baissière en direction du bas du canal long-terme. Plus précisément, on retrouve toute une zone de support potentielle autour des 1.4215/1.4090.

Source : Bloomberg

La configuration de l’EURNOK est relativement proche. On retrouve un canal de consolidation depuis 2023 dont la borne inférieure est à 11.00. Par contre, en guise de consolidation, on peut noter une structure classique corrective (iv) qui laisse envisager une reprise immédiate de la baisse. Si cette structure vous séduit, vous pourrez positionner un stop de protection quelques "ticks" au-dessus du sommet de ce mouvement à 11.4665.