Devises : le Yen insensible aux rumeurs de soutien de la BoJ

Le 28 mars 2024 à 19:17 Partager

-Evolutions contrastée du Dollar qui évolue proche de l'équilibre (+0,03% à 104,48 pour le $-Index) : le billet vert grappille 0,25% face à l'Euro vers 1,0800/1,0795 puis 0,1% face à la Livre, mais il recule symétriquement de -0,3% face au Franc suisse (0,9010) et de -0,25% face au $ Canadien.

La surprise provient de l'inertie du Yen, figé vers 151,40$ malgré les rumeurs d'intervention de la Bank of Japan pour enrayer la chute du Yen, lequel tutoie depuis 10 jours ses planchers annuels (151,6) et des plus bas depuis le 31 octobre ou la mi-novembre 2023 (151,7) puis la mi-octobre 2022 (151,8 le 21/10).

Le $/yen -au plus haut depuis fin juillet 1990- s'inscrit dans un triangle haussier qui laisse présager un nouveau cycle haussier du Dollar en direction de 1,60 (ex zénith de début février 199) puis 1,70/1,72, niveau plus revu depuis mai 1986.

L'Euro ne semble pas déstabilisé par la perspective de voir la notation de la France dégradée d'ici 1 mois, du fait de déficits excessifs en 2023 et qui risquent de se répéter -dans les mêmes proportions- en 2024 du fait de prévision de croissance erronées, et d'une surestimation des recettes fiscales (une hausse de la TVA en France en 2024 fait partie des scénarios les plus plausibles).



Le Forex affiche un grand calme en cette veille de long week-end pascal et à la veille d'une statistique américaine majeure concernant l'inflation : l'indice PCE des Etats-Unis pourrait apaiser ou renforcer les inquiétudes sur le réveil de l'inflation.

La journée a été marquée par la publication dernière estimation de la croissance du PIB américain au 4ème trimestre: il est révisé de +0,2% à la hausse et ressort à 3,4% en rythme annualisé, selon une troisième estimation du Département du Commerce.



Cette révision reflète principalement celles à la hausse des dépenses de consommation et de l'investissement fixe non résidentiel, qui ont été en partie contrebalancées par une révision à la baisse de l'investissement dans les stocks privés.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est finalement améliorée en mars, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce jeudi.



L'indice de confiance calculé sur la base de cette enquête réalisée auprès des ménages est remonté à 79,4, au lieu de 76,5 annoncé en version préliminaire, après 76,9 au mois de février.



C'est la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle qui a particulièrement progressé, à 82,5 contre 79,4 en février, tandis que le sous-indice mesurant leurs attentes s'est redressé à 77,4, après 75,2 le mois dernier.



Ces résultats montrent surtout une dégradation des anticipations d'inflation des consommateurs à un horizon d'un an, désormais estimée à 2,9% au lieu de 3% le mois passé.

Le Département du Travail annonce 210.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis pour la semaine dernière, un chiffre en repli de 2.000 par rapport à celui révisé de la semaine précédente (212.000 au lieu de 210.000).





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.