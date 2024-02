Devises : séance de transition à 48H des minutes de la FED

Le 19 février 2024 à 18:44 Partager

Séance transparente sur le FOREX, sans volatilité et avec des volumes anecdotiques, ce qui n'est pas surprenant en l'absence de tout catalyseur, et surtout des opérateurs américains (célébration du 'President's Day).



Le seul écart notable concerne le Franc suisse qui a perdu -0,15% par rapport aux autres devises (Euro et Dollar notamment).



Pas de 'stats' au menu ce lundi et peu de réaction de l'Euro aux propos Bruno Le Maire ce dimanche au '20H' de TF1 : le ministre de l'Economie et des Finances, a annoncé ce weekend une révision à la baisse les prévisions de croissance du pays pour 2024, passant de 1,4% à 1% (tout comme le FMI, mais l'OCDE n'attend pas plus que 0,6%, le consensus des économistes table sur 0,8%).

Bruno Le Maire a ajouté que le ralentissement touche 'tous les pays' de l'UE.



Côté chiffres US (de nature à impacter le Dollar), il faudra attendre ce jeudi pour découvrir les résultats préliminaires des enquêtes de S&P Global réalisées auprès des directeurs d'achat (PMI) du secteur privé.

Pour résumer, peu d'initiative prévisibles durant les 48H qui précèdent les minutes de la FED.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.