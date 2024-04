Devises : volatilité intense sur paire $/yen, l'E/$ à 1,0725

Le billet vert rechute de -0,4% ce lundi, effaçant des gains symétriques engrangés vendredi (le '$-Index' retombe vers 105,55 et re-teste ainsi son plancher du 25 avril).



Tout est relié aux fluctuations -spectaculaires- de la paire $/Yen depuis jeudi dernier.

Le yen avait dévissé vers 157,7 vers 19H (heure française) avant de plonger jusque vers 160 ce lundi vers 3H30 du matin, avant de retomber vers 155,1 3 heures et demi plus tard (vers 7H00).

De l'avis général, la BoJ venait d'intervenir pour calmer l'incendie.

La manoeuvre semblait avoir plutôt bien réussi puisque le Yen remontait même jusque vers 154,5 vers 9H30... mais le $ remontait vers 156,8 vers 16H30, avant de rechuter de 156,5 vers 155,5 en quelques secondes, vers 18H45 (le Yen gagne +1% face à l'Euro vers 167,20, perte annuelle ramenée de -10 à -7,5%).



Face à l'Euro, le $ ne cédait que 0,15% durant une bonne partie de la séance mais il reperd ce soir jusqu'à 0,3%, vers 1,0725, le repli s'est également accentué face à la Livre, avec -0,6% vers 1,2560.

Pourtant, personne n'attend une tonalité 'colombe' de Jerome Powell mercredi soir.

Aucun changement de taux n'est attendu à l'occasion, mais les investisseurs vont se tourner une nouvelle fois vers Jerome Powell qui pourrait durcir le ton vis à vis de l'inflation.

Les derniers indices des prix -dont le fameux PCE- aux Etats-Unis ont ravivé les craintes d'un assouplissement monétaire plus tardif que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui pourrait ne pas se concrétiser avant le mois de novembre.

La grande nouveauté de ces 4 premiers mois de l'année, c'est l'évaporation semaine après semaine des anticipations de baisses de taux (passée de 7 à... potentiellement zéro) au cours de l'année 2024, une hausse de taux recueillant même 33% des suffrages pour janvier 2025.



En Europe, les conversations étaient animée par le maintien de la notation de la dette française par Moody's et Fitch... qui passe pour un acte de mansuétude un peu inespéré (Standard & Poor's se prononcera le 31 mai).



Si la plupart des marchés européens seront fermés mercredi pour le 1er mai, l'agenda économique de la semaine s'annonce tout de même chargée, avec en point d'orgue la réunion de politique monétaire de la Fed, qui rendra ses décisions de politique monétaire dans la soirée de mercredi.



Aucun changement de taux n'est attendu à l'occasion et les chiffres de l'emploi, qui paraîtront vendredi (la FED doit bien avoir quelques 'éléments' de réflexion à ce sujet), pourraient aussi témoigner de la solidité de l'économie américaine, avec 250.000 créations de postes envisagées en avril, contre 303.000 au mois de mars.





