L'Iran a fourni à la Russie un grand nombre de puissants missiles balistiques surface-surface, ont déclaré six sources à Reuters, renforçant ainsi la coopération militaire entre les deux pays sanctionnés par les États-Unis.

La fourniture par l'Iran d'environ 400 missiles comprend un grand nombre d'armes balistiques à courte portée de la famille Fateh-110, comme le Zolfaghar, ont déclaré trois sources iraniennes. Ce missile mobile sur route est capable de frapper des cibles à une distance comprise entre 300 et 700 km (186 et 435 miles), selon les experts.

Le ministère iranien de la défense et les Gardiens de la révolution - une force d'élite qui supervise le programme de missiles balistiques de l'Iran - se sont refusés à tout commentaire. Le ministère russe de la défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon l'une des sources iraniennes, les livraisons ont commencé au début du mois de janvier, après qu'un accord a été finalisé lors de réunions tenues à la fin de l'année dernière à Téhéran et à Moscou entre des responsables militaires et des responsables de la sécurité iraniens et russes.

Un responsable militaire iranien - qui, comme les autres sources, a demandé à ne pas être identifié en raison du caractère sensible de l'information - a déclaré qu'il y avait eu au moins quatre livraisons de missiles et qu'il y en aurait d'autres dans les semaines à venir. Il a refusé de donner plus de détails.

Un autre haut fonctionnaire iranien a déclaré que certains des missiles avaient été envoyés en Russie par bateau via la mer Caspienne, tandis que d'autres avaient été transportés par avion.

"Il y aura d'autres expéditions", a déclaré le second responsable iranien. "Il n'y a aucune raison de le cacher. Nous sommes autorisés à exporter des armes vers tous les pays que nous souhaitons.

Les restrictions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies à l'exportation par l'Iran de certains missiles, drones et autres technologies ont expiré en octobre. Toutefois, les États-Unis et l'Union européenne ont maintenu les sanctions sur le programme de missiles balistiques de l'Iran, car ils s'inquiètent des exportations d'armes vers ses mandataires au Moyen-Orient et vers la Russie.

Une quatrième source, au fait du dossier, a confirmé que la Russie avait reçu récemment un grand nombre de missiles en provenance d'Iran, sans donner plus de détails.

Début janvier, le porte-parole de la Maison Blanche chargé de la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les États-Unis craignaient que la Russie ne soit sur le point d'acquérir des armes balistiques à courte portée auprès de l'Iran, en plus des missiles déjà achetés à la Corée du Nord.

Un fonctionnaire américain a déclaré à l'agence Reuters que Washington avait constaté que les négociations progressaient activement, mais que rien n'indiquait pour l'instant que des livraisons avaient eu lieu.

Le Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les livraisons de missiles.

Le procureur général de l'Ukraine a déclaré vendredi que les missiles balistiques fournis par la Corée du Nord à la Russie s'étaient révélés peu fiables sur le champ de bataille, seuls deux des 24 missiles ayant atteint leur cible. Moscou et Pyongyang ont tous deux nié que la Corée du Nord ait fourni à la Russie des munitions utilisées en Ukraine.

En revanche, Jeffrey Lewis, expert à l'Institut Middlebury d'études internationales de Monterey, a déclaré que les missiles de la famille Fateh-110 et le Zolfaghar étaient des armes de précision.

"Ils sont utilisés pour viser des objets de grande valeur qui nécessitent des dommages précis", a déclaré M. Lewis, ajoutant que 400 munitions pouvaient infliger des dommages considérables. Il a toutefois fait remarquer que les bombardements russes étaient déjà "assez brutaux".

LE RETARD DE L'AIDE AMÉRICAINE AFFAIBLIT LES DÉFENSES DE L'UKRAINE

Une source militaire ukrainienne a déclaré à Reuters que Kiev n'avait enregistré aucune utilisation de missiles balistiques iraniens par les forces russes. Le ministère ukrainien de la défense n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

L'ancien ministre ukrainien de la défense, Andriy Zagorodnyuk, a déclaré que la Russie voulait compléter son arsenal de missiles à un moment où les retards dans l'approbation d'un important programme d'aide militaire américaine au Congrès ont laissé l'Ukraine à court de munitions et d'autres matériels.

"L'absence de soutien américain se traduit par une pénurie de défense aérienne au sol en Ukraine. Ils veulent donc accumuler une masse de roquettes et percer la défense aérienne ukrainienne", a déclaré M. Zagorodnyuk, qui préside le Centre des stratégies de défense, un groupe de réflexion sur la sécurité basé à Kiev, et qui conseille le gouvernement.

Kiev a demandé à plusieurs reprises à Téhéran de cesser de fournir à la Russie des drones Shahed, qui sont devenus un élément essentiel des attaques à longue portée menées par Moscou contre les villes et les infrastructures ukrainiennes, aux côtés d'une série de missiles.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré en décembre que la Russie avait lancé 3 700 drones Shahed pendant la guerre, qui peuvent voler sur des centaines de kilomètres et exploser à l'impact. Les Ukrainiens les appellent "mobylettes" en raison du bruit caractéristique de leurs moteurs ; les défenses aériennes en abattent des dizaines chaque semaine.

L'Iran a d'abord nié avoir fourni des drones à la Russie, mais des mois plus tard, il a déclaré en avoir fourni un petit nombre avant que Moscou ne déclenche la guerre contre l'Ukraine en 2022.

"Ceux qui accusent l'Iran de fournir des armes à l'une des parties en conflit en Ukraine le font à des fins politiques", a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Nasser Kanaani, interrogé sur la livraison de drones par Téhéran à la Russie. "Nous n'avons pas donné de drones pour participer à cette guerre.

Rob Lee, membre du Foreign Policy Research Institute, un groupe de réflexion basé à Philadelphie, a déclaré qu'une livraison de missiles Fateh-100 et Zolfaghar par l'Iran donnerait à la Russie un avantage encore plus grand sur le champ de bataille.

"Ils pourraient être utilisés pour frapper des cibles militaires à des profondeurs opérationnelles, et les missiles balistiques sont plus difficiles à intercepter pour les défenses aériennes ukrainiennes", a déclaré M. Lee.

APPROFONDISSEMENT DES LIENS AVEC MOSCOU

Les dirigeants religieux de la ligne dure de l'Iran ont constamment cherché à approfondir les liens avec la Russie et la Chine, pariant que cela aiderait Téhéran à résister aux sanctions américaines et à mettre fin à son isolement politique.

La coopération en matière de défense entre l'Iran et la Russie s'est intensifiée depuis que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine en février 2022.

Le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, a rencontré le chef de la force aérospatiale des Gardiens de la révolution iraniens, Amirali Hajizadeh, à Téhéran en septembre, où des drones, des missiles et des systèmes de défense aérienne iraniens lui ont été présentés, ont rapporté les médias d'État iraniens.

Le mois dernier, le ministère russe des affaires étrangères a déclaré qu'il s'attendait à ce que le président Vladimir Poutine et son homologue iranien Ebrahim Raisi signent bientôt un nouveau traité de coopération de grande envergure, à la suite des entretiens qui ont eu lieu à Moscou en décembre.

"Ce partenariat militaire avec la Russie a montré au monde les capacités de défense de l'Iran", a déclaré le responsable militaire. "Cela ne signifie pas que nous prenons parti pour la Russie dans le conflit ukrainien.

Les enjeux sont considérables pour les dirigeants religieux iraniens dans le contexte de la guerre entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, qui a éclaté après le 7 octobre. Ils doivent également faire face à une contestation croissante dans leur pays en raison des difficultés économiques et des restrictions sociales.

Alors que Téhéran tente d'éviter une confrontation directe avec Israël qui pourrait attirer les États-Unis, ses alliés de l'axe de la résistance - notamment le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen - ont attaqué des cibles israéliennes et américaines.

Un diplomate occidental informé de la question a confirmé la livraison de missiles balistiques iraniens à la Russie au cours des dernières semaines, sans donner plus de détails.

Il a déclaré que les pays occidentaux craignaient que le transfert réciproque d'armes par la Russie à l'Iran ne renforce la position de ce dernier dans un éventuel conflit avec les États-Unis et Israël.

En novembre, l'Iran a déclaré qu'il avait finalisé des accords pour que la Russie lui fournisse des avions de chasse Su-35, des hélicoptères d'attaque Mi-28 et des avions d'entraînement pour pilotes Yak-130.

L'analyste Gregory Brew de l'Eurasia Group, une société de conseil en risques politiques, a déclaré que la Russie était un allié de complaisance pour l'Iran.

"La relation est transactionnelle : en échange des drones, l'Iran attend davantage de coopération en matière de sécurité et d'armement avancé, en particulier des avions modernes", a-t-il déclaré.