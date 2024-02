Exclusif - Le fonds spéculatif activiste Starboard cible le fournisseur de services d'avantages sociaux Alight

Le fonds spéculatif activiste Staboard Value a accumulé une participation dans Alight et a nommé quatre personnes au conseil d'administration du fournisseur américain de services d'avantages sociaux dans le but d'obtenir des changements, ont déclaré mercredi des personnes familières avec le dossier.

Starboard a désigné trois candidats indépendants et un de ses propres cadres comme candidats, ont déclaré les sources. Il n'a pas été possible de connaître le plan exact de Starboard pour Alight. Plus tôt dans la journée de mercredi, Alight a publié des résultats pour le quatrième trimestre et des prévisions pour 2024 qui n'ont pas été à la hauteur des attentes des analystes, et a également annoncé qu'elle avait engagé des conseillers financiers pour effectuer "une revue stratégique de son portefeuille". Les sources ont requis l'anonymat car Starboard n'a pas encore rendu publique sa position dans Alight. Les porte-parole de Starboard et d'Alight n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.