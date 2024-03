Exclusif - Nutrien envisage des désinvestissements en Amérique latine après des pertes et un exode de la direction

Nutrien Ltd, le plus grand producteur mondial d'engrais potassique, envisage des désinvestissements en Amérique du Sud, le remplacement de la direction et l'arrêt d'une série d'acquisitions au Brésil après des pertes importantes dans la région, selon des sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Cette année, Nutrien a séparé le Brésil du reste de ses activités en Amérique latine et envisage de vendre ses actifs en Argentine, au Chili et en Uruguay afin de rationaliser ses activités dans la région, ont déclaré deux sources. Depuis avril 2023, au moins huit cadres supérieurs ou dirigeants ont été licenciés ou ont quitté l'entreprise, y compris toute l'équipe de gestion des approvisionnements du Brésil, ainsi que l'ancien PDG et le directeur financier de l'Amérique latine, selon trois sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce que les détails des changements n'ont pas été annoncés publiquement. Les problèmes de Nutrien en Amérique du Sud surviennent alors que les entreprises d'engrais sont confrontées à la volatilité du marché mondial depuis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les prix en flèche en 2022, avant de s'effondrer l'année suivante lorsque les agriculteurs ont suspendu leurs achats et que l'offre mondiale s'est stabilisée. Les suppressions d'emplois et les ventes potentielles d'actifs découlent des difficultés rencontrées par Nutrien pour s'imposer sur le marché de la vente au détail aux agriculteurs au Brésil, où elle a introduit un modèle d'entreprise unique. L'année dernière, Nutrien a comptabilisé une dépréciation de 465 millions de dollars liée à ses acquisitions en Amérique du Sud, qui, selon Seth Goldstein, analyste chez Morningstar, était due à la baisse de la valeur de ses stocks d'engrais. "En tant que nouvelle entreprise, les changements structurels et de direction font partie du parcours de croissance", a déclaré Nutrien dans un communiqué transmis à Reuters. La société a refusé de commenter les détails de ses plans, y compris les désinvestissements potentiels ou les changements de personnel. EXPANSION DU COMMERCE DE DÉTAIL Nutrien a commencé son expansion au Brésil peu après sa création en 2018 par la fusion de Potash Corp of Saskatchewan et d'Agrium Inc, qui comptait un petit fabricant d'engrais dans l'État de Sao Paulo. Nutrien prévoyait initialement d'augmenter les ventes au détail des exploitations agricoles de 30 % dans le centre et le sud du Brésil, principalement en achetant des concessionnaires existants. Ses rivaux internationaux, dont Mosaic et Yara, ont évité les ventes directes aux agriculteurs au Brésil, un marché extrêmement fragmenté. Andre Dias, qui a rejoint l'entreprise en 2019 en tant que PDG du Brésil et a ensuite été promu PDG de Latam, a annoncé quelque huit acquisitions en trois ans environ, selon les divulgations de l'entreprise. Sous sa direction, Nutrien a vendu des engrais et d'autres intrants agricoles aux concessionnaires nouvellement acquis ou aux "centres d'expérience", qui sont des magasins rénovés souvent situés dans des zones urbaines. L'entreprise a également décidé de centraliser les stocks afin de réduire les besoins en fonds de roulement. Mais les détaillants de Nutrien ont eu du mal à livrer les commandes à temps en raison de problèmes d'intégration des logiciels et de difficultés à gérer les approvisionnements en intrants agricoles, des facteurs qui ont aliéné les agriculteurs, ont déclaré deux des sources. Des relations précieuses avec les agriculteurs locaux ont également été perdues après le départ d'employés des détaillants rachetés par Nutrien, selon l'une des sources et Marcelo Mello, directeur des engrais au sein de la société de conseil en agroalimentaire StoneX. En 2022, Nutrien a déclaré qu'elle opérait dans 13 États brésiliens et qu'elle possédait environ 200 unités commerciales en Amérique latine. Nutrien et d'autres importateurs brésiliens ont également stocké des engrais parce qu'ils craignaient des pénuries d'approvisionnement après la menace de sanctions occidentales contre les grands producteurs que sont la Russie et le Belarus en 2022, ont déclaré trois sources. Les restrictions chinoises sur les exportations afin de garantir les nutriments pour ses propres cultures ont aggravé ces craintes d'approvisionnement. En 2023, les marges brutes de Nutrien ont souffert de la vente à perte de ses stocks à coût élevé en Amérique du Sud. L'année dernière, les ventes mondiales de Nutrien ont chuté de 23 % pour atteindre 29 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a chuté de 83 % pour atteindre 1,28 milliard de dollars. M. Dias, PDG pour l'Amérique latine, a quitté l'entreprise en avril 2023 et le directeur financier de la région, Luis Cerresi, a quitté l'entreprise en décembre, selon leurs profils LinkedIn. Nutrien a nommé un nouveau PDG mondial, Ken Seitz, en 2022. M. Cerresi n'a pas souhaité faire de commentaires. Nutrien a immédiatement suspendu toutes les acquisitions au Brésil et arrêté la construction de nouvelles usines d'engrais après le départ de M. Dias, ont déclaré deux sources. Dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, M. Dias a contesté l'idée que l'entreprise ait connu une croissance trop rapide, affirmant que son travail ne devait pas être jugé à l'aune du volume d'acquisitions, ajoutant que les concurrents locaux avaient pris des mesures similaires. Nutrien reste confrontée à un environnement difficile en Amérique du Sud. Le prix de la potasse est bas et le restera, car de nouveaux projets gigantesques voient le jour au Canada et en Angleterre, a déclaré M. Mello de StoneX. Cela pose des problèmes à toute entreprise qui dispose de stocks dont le coût est supérieur au prix actuel. "L'ensemble de l'industrie brésilienne a perdu beaucoup d'argent l'année dernière", a déclaré M. Mello. Nutrien recherche des partenariats afin d'utiliser davantage de capacité dans ses usines de mélange au Brésil, actuellement de l'ordre de 50 %, ont déclaré deux des sources. Cela pourrait signifier la production d'engrais pour des tiers, a déclaré l'une des sources. Nutrien a déclaré dans son courriel à Reuters que ses cinq mélangeurs fonctionnent en dessous de leur capacité maximale et qu'elle procède à des ajustements en raison des conditions macroéconomiques. (1 $ = 4,9756 reais)