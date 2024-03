19 mars (Reuters) - Des frappes israéliennes contre la ville de Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza, frontalière avec l'Egypte, ont tué 14 personnes et blessé des dizaines d'autres dans la nuit de lundi à mardi, ont déclaré les services de santé de l'enclave palestinienne.

Près de la moitié des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza, déplacés par les bombardements menés par Israël depuis plus de cinq mois en réponse à l'attaque du Hamas d'octobre dernier, ont trouvé refuge à Rafah.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété son intention de mener un assaut contre la ville, disant vouloir éradiquer les bataillons du Hamas présents dans la zone.

Plusieurs pays, dont les Etats-Unis, principal allié d'Israël, et l'Onu ont prévenu des risques humanitaires d'une offensive à Rafah, par laquelle a transité une grande partie de l'aide humanitaire acheminée par la route via l'Egypte depuis que la bande de Gaza est assiégée par Tsahal.

Selon des représentants des services de santé, plusieurs maisons et bâtiments résidentiels de Rafah ont été atteints aux premières heures de mardi par des frappes israéliennes.

Par ailleurs, ont-ils dit, six personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne contre une maison située dans le camp de réfugiés d'al-Nouseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

A Deir al-Balah, ville du centre de l'enclave palestinienne, située à une quinzaine de kilomètres au sud de la ville de Gaza, le bruit des explosions et des orages nocturnes, accompagnés de chutes de pluie, est venu s'ajouter aux souffrances des familles déplacées par les combats et vivant sous des tentes.

"On ne parvient plus à faire la distinction entre le son des orages et des bombardements", a déclaré Shaban Abdel-Raouf, père de cinq enfants, via une messagerie en ligne.

"Par le passé nous espérions la pluie. Désormais, on prie pour qu'il ne pleuve pas. Les personnes déplacées ont déjà assez de souffrances", a-t-il dit depuis Deir al-Balah. (Nidal al-Mughrabi au Caire; version française Jean Terzian)