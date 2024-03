La Réserve fédérale américaine a maintenu son taux d'intérêt de référence dans la fourchette de 5,25 % à 5,5 % lors de sa réunion de mars, et les responsables ont continué de prévoir l'approbation de trois réductions de taux d'intérêt d'un quart de point d'ici à la fin de 2024.

Avant que les décideurs politiques ne commencent à assouplir les coûts d'emprunt, ils disent qu'ils veulent voir davantage de données confirmant que l'inflation revient à leur objectif de 2 %.

Voici un récapitulatif des données clés récentes surveillées par la banque centrale :

INFLATION (PCE publié le 29 mars ; prochaine publication IPC le 10 avril) :

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle

(PCE), que la Fed utilise pour fixer son taux d'inflation.

que la Fed utilise pour fixer son objectif d'inflation de 2 %, a augmenté à un taux annuel de 2,5 % en février, en hausse par rapport au taux de 2,4 % observé en janvier. L'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 2,8 %, soit une légère baisse par rapport aux chiffres de janvier, qui avaient été révisés à la hausse à 2,9 %. Aucun de ces chiffres n'est susceptible de renforcer la confiance des décideurs politiques de la Fed dans un retour progressif de l'inflation vers leur objectif.

L'IPC a augmenté de 3,2 % en glissement annuel en février, soit un peu plus que les 3,1 % du mois précédent, et plus que les prévisions des analystes. Le taux de base excluant les coûts de l'alimentation et de l'énergie n'a quant à lui que légèrement diminué, passant de 3,9 % à 3,8 %, ce qui rappelle une nouvelle fois que la lutte de la Fed contre l'inflation pourrait durer plus longtemps que prévu. L'augmentation des coûts de l'essence et du logement a contribué à la majeure partie de la hausse de l'IPC. Il n'est pas certain que l'assouplissement constant des coûts du logement espéré par la Fed soit imminent.

EMPLOI (publié le 8 mars ; prochain communiqué le 5 avril) :

Les entreprises américaines ont créé plus de 275 000 emplois que prévu en février, bien que les gains des deux mois précédents aient été révisés à la baisse de 167 000. Le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en deux ans, à 3,9 %, l'augmentation de la taille de la population active ayant été compensée par une hausse plus importante du nombre de personnes déclarant être sans emploi.

Les responsables de la Fed sont de plus en plus à l'aise avec l'idée que la poursuite d'une forte croissance de l'emploi pourrait encore permettre une baisse de l'inflation, en particulier si l'offre de main-d'œuvre continue d'augmenter et que la croissance des salaires se ralentit.

Sur le front des salaires, la croissance s'est ralentie d'un mois sur l'autre pour atteindre seulement 0,1 %, soit la plus faible augmentation en deux ans, ce qui a essentiellement neutralisé le bond inattendu de la rémunération horaire le mois précédent.

L'augmentation annuelle, quant à elle, s'est ralentie, passant de 4,4 % à 4,3 %. Tout en marquant de nouveaux progrès, ce niveau reste bien supérieur à la fourchette de 3,0 %-3,5 % que la plupart des décideurs politiques considèrent comme compatible avec l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed.

OFFRES D'EMPLOI (publié le 6 mars ; prochain communiqué le 2 avril)

Le président de la Fed, Jerome Powell, suit de près l'enquête du département du travail américain sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) pour obtenir des informations sur le déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, et en particulier sur le nombre d'offres d'emploi potentiellement disponibles pour chaque personne sans emploi mais à la recherche d'un emploi. Le ratio a diminué régulièrement pour atteindre son niveau d'avant la pandémie, mais il a stagné au cours des quatre derniers mois à un peu plus de 1,4 pour 1, ce qui est supérieur au niveau de 1,2 pour 1 observé avant la crise sanitaire. D'autres aspects de l'enquête, comme le taux de démission, sont revenus à leur niveau d'avant la pandémie.

VENTES AU DÉTAIL (publié le 15 février ; prochain communiqué le 14 mars) :

Les ventes au détail ont chuté plus que prévu en janvier, avec une baisse de 0,8 %. Elles ont été tirées vers le bas par la baisse des recettes des concessionnaires automobiles et des stations-service, et les dépenses de consommation ont probablement aussi été ralenties par les tempêtes hivernales. Ce recul fait suite à une performance assez forte pendant la période des fêtes et pourrait indiquer que la croissance économique ralentira fortement ce trimestre.

Si c'est le cas, ce serait enfin le signe que les hausses de taux agressives décidées par les responsables politiques de la Fed entre mars 2022 et juillet 2023 réduisent la demande globale de biens et de services dans ce qui a été jusqu'à présent une économie remarquablement résistante.